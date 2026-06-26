Declarația zilei vine de la David Popovici: ce i-a transmis brazilianului care l-a învins la Roma

Declarația zilei vine de la David Popovici: ce i-a transmis brazilianului care l-a învins la Roma Natație
SPORT.RO
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David Popovici a cucerit medalia de argint la 50 de metri liber în cadrul Trofeului Settecolli, stabilind și un nou record național.

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Campionul nostru a oprit cronometrul la 21,82 secunde în bazinul din capitala Italiei, fiind depășit vineri seara doar de brazilianul Guilherme Santos Caribe, care a înregistrat un timp de 21,46 secunde. Pe a treia treaptă a podiumului a urcat italianul Leonardo Deplano. Performanța românului reprezintă o nouă bornă de referință pe plan intern, vechiul record național aparținându-i tot lui, din luna septembrie a anului 2025.

„Cred că e 'personal best'. Cu o sutime, dar un 'personal best' e un 'personal best'. Sunt mulțumit și fericit că sunt pe podium, pentru că am intrat în proba asta cu al nouălea timp, deci teoretic nici nu aș fi prins finala, dar uite că am ieșit pe locul 2. Sunt supermulțumit, iar prietenul meu, brazilianul, cel care m-a întrecut, e extrem de bun la 50 de metri liber. Dar ne întâlnim și mâine (n.r. sâmbătă, 27 iunie), la sută”, a spus David Popovici, potrivit GSP.

Foro Italico, locul plin de amintiri

Competiția din Peninsulă are o însemnătate aparte pentru multiplul campion. Revenirea la Roma, unde de-a lungul timpului a scris istorie în natația mondială, i-a stârnit emoții lui David Popovici.

„Și mie mi-a fost dor de ei, sper că și lor de mine. Chiar am așteptat foarte mult timp momentul ăsta, să mă întorc la Roma, să concurez și să înot repede. Nu e doar bazinul meu preferat din lume, este unul dintre locurile mele preferate din lume. Îmi trezește amintiri foarte plăcute”, a afirmat sportivul român.

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Obiectivul principal: Campionatele Europene

Turneul din Italia reprezintă o etapă cheie în pregătirea marilor competiții din calendarul acestui an, permițându-i înotătorului să își testeze nivelul într-un cadru competițional puternic.

„Toată competiția este o încălzire foarte bună pentru Europene. Îmi place să încep cu o probă în care simt că presiunea este ceva mai mică. Acum urmează recuperarea, iar apoi mă concentrez pe proba de 100 de metri liber”, a concluzionat David Popovici.

Din delegația României prezentă la Trofeul Settecolli mai fac parte Denis Popescu, clasat pe locul opt în Finala B la 100 de metri fluture, Eric Andrieș, care s-a oprit în serii la 400 de metri liber, și Robert Badea.

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