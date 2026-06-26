Declarația zilei vine de la David Popovici: ce i-a transmis brazilianului care l-a învins la Roma

Campionul nostru a oprit cronometrul la 21,82 secunde în bazinul din capitala Italiei, fiind depășit vineri seara doar de brazilianul Guilherme Santos Caribe, care a înregistrat un timp de 21,46 secunde. Pe a treia treaptă a podiumului a urcat italianul Leonardo Deplano. Performanța românului reprezintă o nouă bornă de referință pe plan intern, vechiul record național aparținându-i tot lui, din luna septembrie a anului 2025.

„Cred că e 'personal best'. Cu o sutime, dar un 'personal best' e un 'personal best'. Sunt mulțumit și fericit că sunt pe podium, pentru că am intrat în proba asta cu al nouălea timp, deci teoretic nici nu aș fi prins finala, dar uite că am ieșit pe locul 2. Sunt supermulțumit, iar prietenul meu, brazilianul, cel care m-a întrecut, e extrem de bun la 50 de metri liber. Dar ne întâlnim și mâine (n.r. sâmbătă, 27 iunie), la sută”, a spus David Popovici, potrivit GSP.

Foro Italico, locul plin de amintiri

Competiția din Peninsulă are o însemnătate aparte pentru multiplul campion. Revenirea la Roma, unde de-a lungul timpului a scris istorie în natația mondială, i-a stârnit emoții lui David Popovici.

„Și mie mi-a fost dor de ei, sper că și lor de mine. Chiar am așteptat foarte mult timp momentul ăsta, să mă întorc la Roma, să concurez și să înot repede. Nu e doar bazinul meu preferat din lume, este unul dintre locurile mele preferate din lume. Îmi trezește amintiri foarte plăcute”, a afirmat sportivul român.