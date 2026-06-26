OFICIAL E gata! Fostul rapidist a fost prezentat la noua sa echipă

E gata! Fostul rapidist a fost prezentat la noua sa echipă Fotbal extern Ermal Krasniqi / Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
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Ermal Krasniqi va juca în prima ligă a Turciei. Fostul jucător al Rapidului a semnat un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire, cu nou-promovata Amedspor.

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Ermal Krasniqi, fotbalist kosovar în vârstă de 27 de ani, s-a înțeles cu Amedspor, formație care va evolua în SuperLig în sezonul 2026-2027. Înțelegerea este valabilă pentru următoarele două stagiuni, existând și o opțiune pentru încă un an.

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Așteptări mari de la fotbalistul kosovar

Oficialii noii sale echipe, încrezători în calitățile ofensive ale jucătorului de bandă.

„În cadrul planificării lotului pentru sezonul 2026-2027, clubul nostru a semnat un contract pe 2+1 ani cu Ermal Krasniqi, care evoluează pe postul de extremă dreapta. Credem că Ermal Krasniqi, care atrage atenția prin viteza, capacitatea tehnică și eficiența sa în atac, va aduce contribuții importante echipei noastre. Îi dorim noului nostru transfer un sezon de succes în tricoul lui Amedspor și sperăm ca acordul să fie de bun augur pentru clubul și comunitatea noastră”, a transmis gruparea turcă.

În stagiunea precedentă, internaționalul kosovar a jucat sub formă de împrumut în Polonia, la Legia Varșovia. În tricoul echipei poloneze, extrema a bifat 33 de apariții pe teren, trecându-și în cont 3 goluri și două pase decisive.

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