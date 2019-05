Belinda Bencic, RABUFNIRE incredibila in meciul cu Simona Halep! A dat cu racheta de pamant dupa ce a ratat un punct vital!

Belinda Becic si-a facut praf racheta in partida cu Simona Halep din semifinalele Madrid Open 2019.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep a castigat impresionant primul set din meciul cu Belinda Bencic, scor 6-2. Romanca n-a pierdut niciun set pana acum la Madrid Open 2019, dar elvetianca a reusit sa echilibreze setul al doilea. Ea a facut rapid un break, insa a fost egalata de Halep. Cand conduca cu 5-4 si pe serviciul Simonei Halep, Bencic a ratat complet o lovitura si s-a enervat.



Belinda Bencic a dat cu racheta de pamant!

Bencic s-a enervat pentru ca a ratat complet un retur si a trimis mingea mult in afara terenului. Conduca cu 5-4 in setul al doilea si putea sa se distanteze pe serviciul Simonei Halep. De nervi a dat cu racheta de pamant si a distrus-o. In loc sa faca 6-4 si sa duca meciul in decisiv, Bencic a pierdut punctul, iar Simona Halep a egalat la 5.



Citeste si:

► "Simona Halep, cum ai facut asta?" Lovitura SENZATIONALA din meciul cu Belinda Bencic. VIDEO

► Belinda Bencic, adversar de COSMAR pentru Simona Halep! Statistica infioratoare pentru romanca!

► FOARTE TARE! Cum a reactionat Simona Halep cand a aflat care e noua ei porecla!

► Naomi Osaka a CEDAT in fata Simonei Halep: "E o drama atat de mare in capul meu!"

► Echipament SOC pentru Simona Halep la Roland Garros 2019! Pe internet au aparut imagini cu costumatia pregatita de sponsor! FOTO

► Adversara Simonei Halep n-a mai jucat pe zgura de 3 ani: "Urasc suprafata asta!"

► Simona Halep - Belinda Bencic, semifinale Madrid 2019. Naomi Osaka, eliminata! Halep devine nr.1 daca va castiga turneul!