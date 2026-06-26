Roș-albaștrii l-au pierdut în această vară pe Darius Olaru, căpitanul echipei și poate cel mai important jucător din lot. Olaru a decis că este momentul să facă pasul în fotbalul din străinătate și a semnat cu Union Saint Gilloise.

Totuși, o altă problemă s-a abătut asupra formației lui Gigi Becali. FCSB este în pericol să îl piardă și pe Florin Tănase. Tentat cu o ofertă din China, Tănase nu a semnat până în acest moment prelungirea contractului cu FCSB și nu a plecat nici în cantonamentul din Olanda.

Cel mai probabil, însă, Tănase nu va fi ultimul jucător important care o va părăsi pe FCSB.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Adrian Ilie a fost întrebat care este următorul produs de export din campionatul României.

Fără să stea prea mult pe gânduri, fostul mare fotbalist a nominalizat doi jucători: Daniel Bîrligea de la FCSB și David Matei de la Universitatea Craiova.

”Cred că între Bîrligea (n.r. de la FCSB) și Matei de la Craiova, care a fost convocat la echipa națională. Dacă echipele de club se califică într-o cupă europeană și intră în competițiile internaționale, sunt doi jucători exponențiali care ar trebui să plece în afară”, a spus Adrian Ilie în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.