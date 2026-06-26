VIDEO EXCLUSIV Becali, pus în gardă! Cu Olaru, vândut și Tănase, pe picior de plecare, încă un jucător poate pleca de la FCSB: ”Poate merge în afară!”

Becali, pus în gardă! Cu Olaru, vândut și Tănase, pe picior de plecare, încă un jucător poate pleca de la FCSB: ”Poate merge în afară!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Veste proastă pentru FCSB: următorul produs de export din campioantul României vine tot de la echipa patronată de Gigi Becali.

TAGS:
FCSBDarius Olaruflorin tanaseGigi Becalidaniel birligea
Din articol

Roș-albaștrii l-au pierdut în această vară pe Darius Olaru, căpitanul echipei și poate cel mai important jucător din lot. Olaru a decis că este momentul să facă pasul în fotbalul din străinătate și a semnat cu Union Saint Gilloise. 

Adrian Ilie a dezvăluit care este următorul nume mare de la FCSB care poate pleca

  • Daniel birligea transfer fcsb
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Totuși, o altă problemă s-a abătut asupra formației lui Gigi Becali. FCSB este în pericol să îl piardă și pe Florin Tănase. Tentat cu o ofertă din China, Tănase nu a semnat până în acest moment prelungirea contractului cu FCSB și nu a plecat nici în cantonamentul din Olanda.

Cel mai probabil, însă, Tănase nu va fi ultimul jucător important care o va părăsi pe FCSB.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Adrian Ilie a fost întrebat care este următorul produs de export din campionatul României.

Fără să stea prea mult pe gânduri, fostul mare fotbalist a nominalizat doi jucători: Daniel Bîrligea de la FCSB și David Matei de la Universitatea Craiova. 

Cred că între Bîrligea (n.r. de la FCSB) și Matei de la Craiova, care a fost convocat la echipa națională. Dacă echipele de club se califică într-o cupă europeană și intră în competițiile internaționale, sunt doi jucători exponențiali care ar trebui să plece în afară”, a spus Adrian Ilie în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR
ULTIMELE STIRI
ACUM Senegal - Irak 5-0! Pape Gueye a făcut „dubla” în repriza secundă
ACUM Senegal - Irak 5-0! Pape Gueye a făcut „dubla” în repriza secundă
Cu cine joacă Franța și Norvegia în 16-imile Cupei Mondiale
Cu cine joacă Franța și Norvegia în 16-imile Cupei Mondiale
Norvegia - Franța 1-4. Triplă Dembele pentru câștigarea grupei!
Norvegia - Franța 1-4. Triplă Dembele pentru câștigarea grupei!
Declarația zilei vine de la David Popovici: ce i-a transmis brazilianului care l-a învins la Roma
Declarația zilei vine de la David Popovici: ce i-a transmis brazilianului care l-a învins la Roma
E gata! Fostul rapidist a fost prezentat la noua sa echipă
E gata! Fostul rapidist a fost prezentat la noua sa echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid

Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid

I-a spus ”NU” lui FCSB! Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”Am pus asta pe primul loc!”

I-a spus ”NU” lui FCSB! Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”Am pus asta pe primul loc!”

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Elias Charalambous, transfer direct de la FCSB: l-a convins să semneze

Elias Charalambous, transfer direct de la FCSB: l-a convins să semneze

Olanda - Tunisia 3-1 | Koeman râde, dar îl așteaptă un meci infernal în 16-imile CM 2026

Olanda - Tunisia 3-1 | Koeman râde, dar îl așteaptă un meci infernal în 16-imile CM 2026



Recomandarile redactiei
Cu cine joacă Franța și Norvegia în 16-imile Cupei Mondiale
Cu cine joacă Franța și Norvegia în 16-imile Cupei Mondiale
Declarația zilei vine de la David Popovici: ce i-a transmis brazilianului care l-a învins la Roma
Declarația zilei vine de la David Popovici: ce i-a transmis brazilianului care l-a învins la Roma
Norvegia - Franța 1-4. Triplă Dembele pentru câștigarea grupei!
Norvegia - Franța 1-4. Triplă Dembele pentru câștigarea grupei!
Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"
Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"
Dembele și Mbappe, în istoria Mondialului și a Franței! Recordurile impresionante stabilite în Franța - Norvegia
Dembele și Mbappe, în istoria Mondialului și a Franței! Recordurile impresionante stabilite în Franța - Norvegia
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR

stirileprotv Grindeanu iese la atac după negocierile eșuate de la Cotroceni. Ce le transmite „curajoșilor” din PNL și USR

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!