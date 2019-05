Naomi Osaka a CEDAT in fata Simonei Halep: "E o drama atat de mare in capul meu!" 

Naomi Osaka poate pierde locul 1 in clasamentul WTA dupa eliminarea din sferturile de la Madrid.

Naomi Osaka avea nevoie de o calificare in semifinalele de la Madrid pentru a-si mentine pozitia in clasamentul WTA. Jucatoarea japoneza a fost invinsa dramatic de Belinda Bencic dupa ce castigase usor primul set, iar in decisiv a cedat partida de la 5-3. Osaka recunoaste ca a clacat psihnic, presiunea pentru mentinrea primului loc fiind imensa.



Naomi Osaka: Eu cel mai joc cand sunt calma!

"In acest meci totul a fost o drama, o drama atat de mare in capul meu! Nu stiu ce s-a intamplat cu mine. In ultimele saptamani a fost o diferenta enorma fata de locul 2, dar acum nu stiu ce sa mai zic... Eu cel mai bine joc cand sunt calma, iar acum nu am fost deloc calma. Am spus ca nu ma intereseaza atat de mult pozitia in clasament, dar as fi fericita sa fiu cap de serie numarul 1 la Roland Garros", a spus Naomi Osaka la conferinta de presa.



Simona Halep poate sa redevina nr.1 WTA!

Simona Halep se dueleaza azi cu Belinda Bencic pentru calificarea in finala de la Madrid si pentru sansa de a redeveni numarul 1 mondial. Halep a fost detronata de Naomi Osaka la inceputul anului, dupa ce japoneza s-a impus la Australian Open. Osaka n-a mai reusit sa mentina ritmul si a pierdut puncte importante. Si Halep are de aparat multe puncte in sezonul de zgura. La Roma e finalista, iar la Roland Garros detine trofeul.

"Nu ma intereseaza acum locul 1 in clasamentul WTA, e important sa fii pe primul loc la finalul anului", a spus Simona Halep.

