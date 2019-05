Belinda Bencic, adversar de COSMAR pentru Simona Halep! Statistica infioratoare pentru romanca!

Simona Halep se dueleaza cu Belinda Bencic pentru un loc in finala de la Madrid si sansa recastigarii locului 1 in clasamentul WTA.

Simona Halep are o sansa uriasa de a redeveni lider mondial dupa eliminarea japonezei Naomi Osaka in sferturile de la Madrid. Simona trebuie sa castige turneul patronat de Ion Tiriac pentru a-si depasi rivala in clasamentul WTA incepand de luni.



Belinda Bencic, adversar de cosmar pentru jucatoarele din top 5 WTA!

Dar Simona Halep nu va avea o misiune usoara in semifinala cu elvetianca Belinda Bencic. Jucatoarea in varsta de 22 de ani are un palmares impresionant cu jucatoarele de top 5 WTA si e depasita doar de Serena Williams la acest capitol.

Belinda Bencic are 12-6 in confruntarile cu cele mai bune 5 jucatoare din clasamentul mondial pana la aceasta varsta. Serena Williams e singura jucatoare activa cu un procentaj mai bun, 110-34.

Mai mult, Bencic are 5-0 in 2019 cu jucatoarele de top 5 WTA. Pe Simona Halep o conduce cu 2-1 la intalnirile directe, iar anul acesta a invins-o deja la Dubai.



Bencic, chinuita de accidentari!

Belinda Bencic n-a mai jucat de trei ani pe zgura si a marturisit ca aceasta nu a este suprafata ei favorita. Elvetianca a fost chinuita de accidentari in ultima perioada, iar ascensiunea ei a avut de suferit. A castigat totusi la Dubai in acest an al treilea ei turneu. Becic a mai castigat la Hua Hin in 2017, iar in 2015 s-a impus la Eastbourne. La fel ca Simona Halep, Belinda Becic a castigat turneul de junioare de la Roland Garros.



Belinda Bencic, palmares ultimele 10 meciuri

Belinda Bencic, fosta partenera de dublu mixt cu Roger Federer, a pierdut de trei ori in ultimele 10 partide. Kiki Bertens a eliminat-o in turul al doilea de la Stuttgart, conationala Antonia Lottner a invins-o in calificari la Samsung Open iar Petra Mertic s-a impus in sferturile de la Charleston.

