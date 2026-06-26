GALERIE FOTO Cu cine joacă Franța și Norvegia în 16-imile Cupei Mondiale

Cu cine joacă Franța și Norvegia în 16-imile Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Franța și Norvegia au încheiat pe primele două poziții în grupa I de la Cupa Mondială și s-au calificat în 16-imi.

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Deja sigure de calificare după ce au câștigat în primele două runde din grupă, Franța și Norvegia s-au înfruntat vineri seară, miza fiind locul 1 în grupă. Campioana mondială din 2018 s-a impus clar, scor 4-1, după o triplă a lui Ousmane Dembele și un gol al lui Desire Doue.

Cu cine joacă Franța și Norvegia în 16-imile Cupei Mondiale

Franța a câștigat astfel grupa I cu punctaj maxim, în urma victoriilor cu Senegal (3-1), Irak (3-0) și Norvegia (3-0). Pentru echipa lui Didier Deschamps urmează un duel cu o ocupantă a locului 3.

Având în vedere situația din prezent în clasamentul ocupantelor locurilor 3, adversara Franței va fi, cel mai probabil, Suedia, care a terminat sub Olanda și Japonia în grupa F, cu 4 puncte.

În cazul în care partida se va confirma la finalul grupelor, duelul Franța - Suedia se va juca miercuri, de la ora 00:00, la New Jersey.

  • Din 51 de scenarii posibile conform prevederilor din regulamentul FIFA, 49 indică un duel cu Suedia. Totuși, nu sunt excluse pentru Franța nici dueluri cu Paraguay, Egipt sau Noua Zeelandă, arată calculele făcute de L'Equipe.

În schimb, Norvegia, din postura de ocupantă a locului secund în grupa I, va juca sigur împotriva Coastei de Fildeș. Partida din 16-imi se va disputa marți seară, de la ora 20:00, la Dallas.

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Dembele și Mbappe, în istoria Mondialului și a Franței

Dembele a reușit să marcheze în minutele 7, 20 și 32 contra Norvegiei, iar deținătorul Balonului de Aur l-a egalat pe Kylian Mbappe în clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială. Nordicii au redus din handicap prin Thelo Aasgaard, în minutul 21.

Tripla lui Ousmane Dembele a devenit a doua cea mai rapidă din istoria Cupei Mondiale. Doar austriacul Erich Probst, la ediția din 1954, îl devansează în această ierarhie, cu un hat-trick după 24 de minute într-un meci cu Cehoslovacia, anunță statisticianul MisterChip.

Și Kylian Mbappe a intrat în istorie la acest meci, devenind primul jucător care izbutește să ofere la un meci de la Cupa Mondială două pase decisive aceluiași coechipier în primele 20 de minute ale unui meci.

În plus, este pentru prima dată când Franța începe o ediție de Cupă Mondială cu trei meciuri consecutive în care marchează cel puțin trei goluri. Echipa lui Didier Deschamps a învins anterior Senegal (3-1) și Irak (3-0).

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