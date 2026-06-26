Deja sigure de calificare după ce au câștigat în primele două runde din grupă, Franța și Norvegia s-au înfruntat vineri seară, miza fiind locul 1 în grupă. Campioana mondială din 2018 s-a impus clar, scor 4-1, după o triplă a lui Ousmane Dembele și un gol al lui Desire Doue.

Cu cine joacă Franța și Norvegia în 16-imile Cupei Mondiale

Franța a câștigat astfel grupa I cu punctaj maxim, în urma victoriilor cu Senegal (3-1), Irak (3-0) și Norvegia (3-0). Pentru echipa lui Didier Deschamps urmează un duel cu o ocupantă a locului 3.

Având în vedere situația din prezent în clasamentul ocupantelor locurilor 3, adversara Franței va fi, cel mai probabil, Suedia, care a terminat sub Olanda și Japonia în grupa F, cu 4 puncte.

În cazul în care partida se va confirma la finalul grupelor, duelul Franța - Suedia se va juca miercuri, de la ora 00:00, la New Jersey.

Din 51 de scenarii posibile conform prevederilor din regulamentul FIFA, 49 indică un duel cu Suedia. Totuși, nu sunt excluse pentru Franța nici dueluri cu Paraguay, Egipt sau Noua Zeelandă, arată calculele făcute de L'Equipe.

În schimb, Norvegia, din postura de ocupantă a locului secund în grupa I, va juca sigur împotriva Coastei de Fildeș. Partida din 16-imi se va disputa marți seară, de la ora 20:00, la Dallas.