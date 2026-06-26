NEWS ALERT Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: "Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea"

Ruptură între Gigi Becali și Florin Tănase: &quot;Am rămas șocat! Mi-am dat seama că prietenia era doar din partea mea&quot; Superliga
SPORT.RO
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Florin Tănase (31 de ani) nu a plecat cu FCSB în cantonamentul din Olanda și este neclar dacă decarul își va mai prelungi contractul.

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Contractul lui Florin Tănase cu FCSB expiră pe 30 iunie, iar până acum nu a ajuns la o înțelegere pentru prelungirea înțelegerii. Gigi Becali transmitea recent că este doar o chestiune de timp până când actele vor fi semnate.

Gigi Becali, dezamăgit de Florin Tănase: "L-am considerat prieten"

Vineri dimineață, FCSB a plecat spre Venray (Olanda) pentru cantonamentul care se va încheia pe 10 august. Din delegația bucureștenilor nu a făcut parte și Florin Tănase.

Gigi Becali spune acum că a fost șocat și dezamăgit de hotărârea lui Florin Tănase de a nu merge în cantonamentul din Olanda. Patronul de la FCSB spune că a avut astăzi o discuție în care jucătorul a mai cerut timp de gândire.

"Pe Tănase l-am considerat un prieten. Eu am văzut că, din punctul lui de vedere, nu. I-am zis lui MM că Tănase va veni în cantonament. Ce contează că n-are contract? El să vină și după mă înțelegeam eu cu el. L-am întrebat pe MM: 'Băi, MM, Tănase nu e în cantonament?'. Mi-a zis: 'Nu e, Gigi, cum să fie?'.

L-am sunat și i-am zis: 'Tu nu ești în cantonament?'. A zis: 'Păi, nu, că n-am contract'. Ce contract, mă? Ești nebun? Tu ești prietenul meu, te duci acolo. Am rămas șocat. Prietenia cu Tănase a fost doar din partea mea. Du-te, mă, antrenează-te în cantonament! Știi că ne înțelegem, care e marea problemă?

Eu nu pot să-mi dau seama care e problema. Nu mă așteptam. MM mi-a spus că nu o să vină în cantonament. Dar nu era o problemă de contract. Chiar dacă pleca, ne strângeam mâna frumos, așa cum și Olaru mi-a dat un mesaj impresionant. Toată viața o să-l țin minte pe Olaru. 

Nu mă așteptam la un mesaj de la mulți ani de la Tănase, deși era normal să dea mesaj de ziua mea. Nu mi-a dat nimic!

Eu am vorbit cu Tănase. I-am zis să continuăm același contract. El a zis că nu vrea pe un an. I-am zis să facem pe doi ani. A zis că se mai gândește. Bine, mă, gândește-te, n-am nicio treabă. I-am zis: 'Dar gândește-te repede. Că dacă te gândești mai mult, eu nu vreau să iau un jucător pe care să-l mai antrenez încă vreo două-trei săptămâni ca să intre și să joace'.

El a vrut contract pe patru ani. Acum am zis să facem pe doi ani și a zis că se mai gândește. Am rămas puțin dezamăgit. Eu mi-am dat seama că, de fapt, oamenii nu sunt ca mine. Adică eu am prietenie cu oamenii. Dacă stau cu omul și mai fac o glumă cu el, înseamnă că sunt prieten cu el. Eu nu mă așteptam la asta de la Tănase.

Chiar dacă are ofertă bună din China, care e treaba? Pleca în cantonament, se antrena și după spunea că are contract în China. Era prietenul meu, ce conta asta? Sau putea să stea fără contract încă o lună. Ce, e o problemă? Stai, antrenează-te, fă ce vrei, găsește-ți echipă. Așa consideram eu că e relația", a spus Gigi Becali, vineri seară, la Prima Sport.

În paralel cu propunerea de prelungire de la FCSB, Florin Tănase are și o ofertă de la un club din China, un alt motiv pentru care internaționalul ar ezita să îi dea un răspuns favorabil lui Gigi Becali.

"Eu nu mai sunt ăla care să ia repede fotbaliști. Eu zic să facă Domnul cum vrea. Dacă vrea Domnul să rămână Tănase, să rămână. Dacă nu, nu. Hristos să hotărască pentru mine dacă rămâne Tănase sau nu. Unii o să râdă acum, dar așa vreau eu.

Dacă e să vină Drăguș, să vină. Dacă e să vină Tănase, să vină. Eu atât am spus, că nu mă așteptam. Eu văd altfel omenia", a mai spus Gigi Becali.

Tănase se află la a doua perioadă petrecută în tricoul lui FCSB, după cea din perioada 2016-2022. În 2024 a revenit la echipă, după experiențe în Emiratele Arabe Unite (Al Jazira) și Arabia Saudită (Al Okhdood).

În ultimele două sezoane, Tănase a fost unul dintre jucătorii importanți care au pus umărul la câștigarea a două trofee și la parcursul impresionant din Europa League.

Adrian Ilie: ”Tănase câștigă suficient la FCSB încât să rămână!”

Adrian Ilie a analizat posibila plecarea a lui Florin Tănase de la FCSB. Mijlocașul nu și-a prelungit contractul cu fosta campioană a României și nu a plecat nici în cantonamentul din Olanda.

Dacă pleacă și Tănase, FCSB pierde doi jucători importanți, doi jucători de bază, dar, cu siguranță, oamenii care sunt acolo se gândesc să aducă jucători și să acopere locurile liberă. Se vorbește de Drăguș, de Coman, care sunt jucători importanți la naționala României. Nu știu ce contract are Tănase sau ce ar trebui să facă el. 

Tănase e un jucător foarte valoros, dar doar el poate hotărî ce ar trebui să facă pe viitor. Și la FCSB câștigă suficienți bani încât să rămână în continuare”, a spus Adrian Ilie în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

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