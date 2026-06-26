Conducerea lui Inter are încredere deplină în Cristi Chivu după sezonul de vis pe care l-a făcut.

Antrenorul român va primi întăriri serioase în această vară, după ce a câștigat Scudetto și Cupa Italiei în primul sezon pe banca lui Inter.

Inter transferă de la Real Madrid: 70.000.000 de euro pentru starul dorit de Chivu

Inter a ratat transferul lui Marco Palestra, principala țintă a verii, după ce tânărul fundaș lateral italian a decis să aleagă mutarea la Chelsea.

Astfel că, oficialii lui Inter își doresc să îi facă pe plac lui Cristi Chivu, și, după ratarea transferului lui Palestra, să semneze un alt fotbalist dorit cu ardoare de antrenorul român, conform jurnalistului Gianluca Di Marzio.

„Nerazzurrii” sunt gata să negocieze cu Real Madrid pentru aducerea lui Nico Paz, fotbalistul căruia madrilenii i-au activat recent clauza de cumpărare de 10 milioane de euro de la Como.

Madrilenii cer 70 de milioane de euro în schimbul mijlocașului argentinian, iar Giuseppe Marotta este pregătit să facă prima ofertă pentru fotbalistul care poate intra în topul celor mai scumpe transferuri din istoria lui Inter.

Romelu Lukaku este cel mai scump jucător cumpărat de milanezi (74 de milioane de euro), urmat de Christian Vieri (46,48 de milioane de euro).

Rămâne de văzut dacă „afacerea Nico Paz” se va dovedi mai costisitoare decât cea a atacantului belgian cumpărat în 2019 de la Manchester United.

Nico Paz a jucat 40 de meciuri în sezonul trecut pentru Como și a reușit 13 goluri și opt pase decisive.

80 de milioane de euro este cota mijlocașului ofensiv argentinian.

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