SIMONA HALEP - BELINDA BENCIC, MADRID 2019 | Adversara Simonei n-a mai jucat pe zgura de 3 ani: "Urasc suprafata asta!"

Simona Halep poate sa revina pe primul loc in clasamentul WTA daca va castiga turneul e la Madrid. Trebuie sa treaca peste Belinda Bencic din Elvetia pentru asta.

Simona Halep a ajuns in semifinale la Madrid fara sa piarda vreun set si a primit si o veste buna. Naomi Osaka a fost eliminata de Belinda Bencic in sferturi si poate sa revina pe primul loc in clasamentul WTA daca va castiga turneul. Halep a mai castigat la Madrid de doua ori si se afla la a patra semifinala din cariera.



Elvetianca nu va fi insa un adversar lejer. Bencic conduce cu 2-1 la intalnirile directe cu Simona Halep, iar singura victorie a romancei a avut loc in 2014, la Wimbledon. Bencic castigase in 2013 turneul junioarelor de la Roland Garros, dar cu toate astea spune ca zgura nu e suprafata ei favorita.



Simona Halep: Cu Bencic, provocare si mai mare!

"Sincer, e o victorie mare pentru mine, e mereu dificil sa joci cu ea. Am pierdut la Sydney, acum am spus ca o sa fie diferit pentru ca era zgura. A fost dificil acolo, dar m-am bucurat de moment, e o victorie importanta pentru mine. Ma simt mai bine, mai increzatoare, am jucat cu toate stilurile saptamana asta.

Ieri a fost diferit, azi adversara a mixat ritmul si n-a fost usor sa stau acolo si sa nu ratez. Maine va fi o provocare si mai mare, acum sunt semifinale si trebuie doar sa ma bucur", a spus Simona Halep la microfonul Tennis Channel dupa victoria cu Ashleigh Barty, 7-5; 7-5.



Belinda Bencic, inaintea meciului cu Simona Halep: Nu am puncte de aparat, sunt relaxata!

Belinda Bencic n-a mai jucat un meci pe zgura de trei ani pana la turneul de la Stuttgart de saptamana trecuta. A fost invinsa de Kiki Bertens in optimi in trei seturi. Acum joaca in semifinale si anunta ca este relaxata total. Nu are puncte de aparat si poate sa urce pana pe locul 11 in clasamentul WTA daca va cuceri marele trofeu.

"Nu am puncte de aparat. Asa ca e relaxant pentru mine sa pot sa ies pe teren si sa castig puncte in clasament. E incredibil, pentru ca imi spun de fiecare data cand ratez un punct de cat mult urasc zgura. Mingea sare urat, slice, alunecarile, ma enervez rau pentru asta. Dar cred ca devin mai confortabila.

Ma ajuta faptul ca am jucat cateva meciuri dupa trei ani in care n-am mai jucat pe aceasta suprafata, e total diferit. Dar tot cred ca nu va fi suprafata mea favorita. E bine sa am asteptari mici si sa fiu pozitiva. Eu chiar am crescut pe zgura.

Jucam pe zgura la junioare, dar nu ma gandeam atat de mult la asta atunci. E un joc diferit la junioare, nu sunt atat de multe raliuri. Cred ca miscarile mele nu sunt atat de naturale ca la alte jucatoare pe zgura. E diferit pentru mine. Si simt ca jocul meu nu are un impact sau un avantaj pe zgura. Mingea nu se duce atat de mult. Nu poti bloca mingea atat de mult pe zgura si imi place sa blochez retururile si sa joc rapid", a spus Bencic pentru WTA Insider.

