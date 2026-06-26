Gigi Becali vrea să întărească echipa pentru noua stagiune, iar finanțatorul roș-albaștrilor se bazează pe Mihai Stoica să rezolve transferurile la echipă, nu pe departamentul de scouting pe care îl anunța în urmă cu doar câteva luni.

Adrian Ilie a explicat de ce nu a mai semnat cu FCSB

După ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Gigi Becali anunța că una dintre măsurile pe care le va implementa la echipă pentru a nu se repeta rușinea din acest sezon va fi înființarea unui departament de scouting.

Patronul roș-albaștrilor a mers mai departe și a anunțat că Adrian Ilie va fi cel care va conduce acest departament. Becali susținea la acel moment că a discutat cu Adrian Ilie care a fost de acord cu propunerea, dar că au mai rămas de pus la punct doar câteva detalii.

În cele din urmă, situația a rămas în aer, iar Adrian Ilie nu a mai ajuns la FCSB. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, fostul mare fotbalist a explicat de ce nu a mai bătut palma cu FCSB.

”Cred că, după foarte mult timp, am pus pe primul loc business-urile pe care le am. În momentul de față, nu este vorba despre altceva. Nu a fost o chestie că nu aș vrea să merg la FCSB. Sunt prieten cu domnul Becali, îi doresc succes, are oameni care se potrivesc foarte bine acolo și sunt foarte buni, cum este Mihai Stoica, am mai vorbit și cu el din când în când. Cred că FCSB trebuie să fie în fiecare an o candidată la campionat, măcar între primele două echipe”, a spus Adrian Ilie în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.