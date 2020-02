"E foarte tare domnul Boc, e mereu activ, il vedeam batand la toba cu o energie incredibila" | Ana Bogdan, impresionata de sprijinul fanilor de la Cluj-Napoca 

Echipa Romaniei de Fed Cup a fost placut impresionata de atmosfera creata de clujeni in Arena BT la barajul cu Federatia Rusa.

Ana Bogdan a fost una dintre jucatoarele care au participat pentru Romania in barajul decisiv cu Rusia si s-a declarat impresionata de atmosfera creata de clujeni in Arena BT.

Numar 90 WTA, Bogdan a obtinut o victorie pentru echipa nationala in acest weekend, invingand-o cu 6-3, 6-7, 6-1 pe Veronika Kudermetova (38 WTA) si a tinut sa le multumeasca clujenilor pentru atmosfera, laudandu-l intai pe primarul municipiului, Emil Boc.

"E foarte tare domnul Boc, e mereu foarte activ, il vedeam acolo batand la toba, energia lui este incredibila. Ii multumim pe aceasta cale. Conteaza mult o astfel de sustinere. Atmosfera a fost incredibila, am vazut cum se umplea arena cu fiecare minut. A fost o energie care nu poate fi descrisa in cuvinte. Oamenii din sala m-au condus spre victorie. Mi-au dat acel impuls in momentele in care eram dominata", a declarat Ana Bogdan pentru ProSport.

"Incerc sa-mi gasesc cuvintele. Tremur, nici macar nu stiu ce sa spun. Va multumesc ca ati venit sa ma sustineti. Am simtit energia voastra", a spus Jaqueline Cristian, jucatoarea care a adus Romaniei cel de-al doilea punct in confruntarea cu Federatia Rusa, trecand de Veronika Kudermetova in doua seturi, 7-5, 6-3.

Echipa Romaniei de Fed Cup s-ar putea intoarce la Cluj-Napoca inca din luna aprilie in cazul in care tragerea la sorti ii va acorda Romaniei un nou meci disputat pe teren propriu.