Pentru echipa campioană au marcat Daniel Bîrligea (31', 43'), Darius Olaru (66') și Florin Tănase (79'), în timp ce de la Oțelul a înscris Zhelev (25').

După meciul de la Galați, FCSB primește o veste bună. Mihai Popescu (32 de ani) este foarte aproape de revenirea pe teren, după ce s-a accidentat grav în meciul România - Austria (1-0) din luna octombrie.

Fundașul a început deja antrenamentele, iar Mihai Stoica spune că în două săptămâni va intra în programul echipei și va fi la dispoziția staff-ului tehnic.

MM Stoica anunță revenirea lui Mihai Popescu

Viitorul lui Popescu a fost pus sub semnul întrebării, având în vedere că, inițial, s-a zvonit că va rata aproape tot sezonul, iar contractul său ar fi expirat oricum în vară. Acum, fundașul central are șansa de a-i demonstra lui Becali că merită să rămână la FCSB și din sezonul următor.

„Mihai Popescu va fi apt în trei săptămâni. Nu vine niciun fundaş, Mihai Popescu este fundaşul care vine. Loveşte mingea fără probleme, pune forţă… Hai să nu vorbsc de echipa naţională, dar se estimează că în două săptămâni poate intra în antrenament cu echipa.

Eu cred că la fundaş central nu e chiar atât de complicat să intri în formă. Ngezana va sta şase săptămâni, va avea o intervenţie chirurgicală”, a spus MM Stoica, potrivit Fanatik.ro.

Dacă lucrurile vor sta așa, atunci Mihai Popescu poate fi la dispoziția antrenorilor de la FCSB în meciul cu UTA, de la Arad, programat pe 28 februarie.

Înainte de accidentare, Mihai Popescu era un om important pentru FCSB. Fundașul a prins 19 partide în toate competițiile.

FCSB, la două puncte de play-off

FCSB este acum pe locul opt, cu 40 de puncte, la două distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de U Cluj. În următoarea etapă, campioana se va deplasa la Craiova pentru duelul cu Universitatea.

În ultimele trei etape ale sezonului regulat, FCSB este obligată să câștige pentru a nu-și complica misiunea. Pentru echipa lui Elias Charalambous vor urma Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă).