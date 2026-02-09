Sezonul 2025-2026 aduce vești proaste pentru FCSB și când rezultatele se îmbunătățesc un pic. Ceea ce a anunțat Sport.ro, în cazul lui Siyabonga Ngezana, confirmă această realitate.

Cu mari probleme defensive, în acest sezon, mai ales din cauza gafelor comise de Ngezana, FCSB și-a luat acum gândul de la stoperul sud-african pentru următoarele săptămâni. Dar vestea bună e că revine un alt fundaș, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Revenind la Ngezana, cazul său a fost prezentat, pe larg, de Mihai Stoica, în această seară, la Prima Sport. Aici, oficialul roș-albaștrilor a venit cu o dezvăluire-bombă: Ngezana a jucat accidentat, de la începutul sezonului, și și-a ascuns problemele medicale!

„Ngezana va suferi o intervenţie chirurgicală. Problema o are de mult. Nu mi-am închipuit că există, în 2025-2026, un fotbalist de naţională care să aibă o problemă şi să nu spună problema respectivă. Dacă a gafat din cauza accidentării? Absolut. Fără dubii. Asta este. Avea o porţiune din meniscul exterior desprinsă. Asta îl împiedica să împingă. Cum să joci doi ani perfect şi jumătate de an să o comiţi nonstop? Nu mai putea să facă marcaj. Şi să nu spui că simţi ceva, <<Hai să facem o investigaţie>>. Să spui în ceasul al 12-lea... Faptul e consumat, doar că am pierdut foarte multe puncte“, a spus Mihai Stoica.