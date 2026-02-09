Ediția din acest an nu este lipsită de povești interesante, care merită cunoscute, iar una dintre ele îl are în centrul atenției pe patinatorul Vadym Kolesnik! În vârstă de 24 de ani, sportivul care reprezintă Statele Unite al Americii este născut în Ucraina, la Harkov, iar evenimentul din Italia i-a dat ocazia să își revadă toată familia după patru ani!

Vadym Kolesnik și-a revăzut tatăl și fratele la JO 2026!

Este mutat în SUA din 2017, de la 15 ani, iar de când a început războiul din Ucraina nu și-a mai strâns familia în brațe! El trăiește în Statele Unite ale Americii de la acea vreme, alături de mama sa, dar toți ceilalți membri din familie nu au reușit să mai plece din Ucraina de când Rusia a început războiul.

Din cauza războiului, tatăl său și fratele său nu mai pot părăsi Ucraina. Tatăl chiar și-a pierdut afacerea pe care o avea, în timp ce fratele i s-a înrolat în armată.