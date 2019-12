Fosta campioana la Roland Garros, Francesca Schiavone! A INVINS CANCERUL, IAR ACUM VISEAZA SA O ANTRENEZE PE SIMONA HALEP 

Campioana de la Roland Garros 2010, Francesca Schiavone a zguduit lumea tenisului, publicand un video in care relateaza victoria sa in lupta cu cancerul.

"Dupa 7-8 luni de liniste, petrecute in afara atentiei publice, vreau sa impartasesc cu voi ce mi s-a intamplat. Am fost diagnosticata cu cancer, avand o tumoare maligna. Am trecut prin chimioterapie. Am luptat cea mai dificila batalie din viata mea, dar cel mai bun lucru este ca am reusit sa castig lupta. Inca respir. Cand medicii mi-au spus in urma cu cateva zile rezultatele, am explodat de fericire," a spus Francesca Schiavone.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX