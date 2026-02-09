Primul moment neplăcut al serii s-a consemnat încă din timpul meciului. În minutul 77, Istvan Kovacs a întrerupt partida și s-a dus la marginea terenului pentru a sta de vorbă cu observatorul Eduard Alexandru, pe care l-a înștiințat în legătură cu scandările xenofobe din tribune.

Dinamo riscă sancțiuni drastice după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova

"Afară cu ungurii din țară", a fost scandarea venită ulterior din dreptul Peluzei Sud Dinamo.

După meci au existat noi incidente. Un fan al lui Dinamo de la tribuna întâi a aruncat un obiect înspre Istvan Kovacs, care se îndrepta spre vestiare. Centralul a luat respectivul obiect de jos și și-a continuat drumul.