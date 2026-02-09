GALERIE FOTO Dinamo riscă sancțiuni drastice! Ce a notat Istvan Kovacs în raport după meciul cu Universitatea Craiova

Dinamo riscă sancțiuni drastice! Ce a notat Istvan Kovacs în raport după meciul cu Universitatea Craiova Superliga
Dinamo a remizat contra Universității Craiova, 1-1, iar finalul de pe Arena Națională a fost tensionat.

DinamoUniversitatea CraiovaIstvan Kovacsstefan baiaram
Primul moment neplăcut al serii s-a consemnat încă din timpul meciului. În minutul 77, Istvan Kovacs a întrerupt partida și s-a dus la marginea terenului pentru a sta de vorbă cu observatorul Eduard Alexandru, pe care l-a înștiințat în legătură cu scandările xenofobe din tribune.

Dinamo riscă sancțiuni drastice după incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova

"Afară cu ungurii din țară", a fost scandarea venită ulterior din dreptul Peluzei Sud Dinamo.

După meci au existat noi incidente. Un fan al lui Dinamo de la tribuna întâi a aruncat un obiect înspre Istvan Kovacs, care se îndrepta spre vestiare. Centralul a luat respectivul obiect de jos și și-a continuat drumul.

Și Ștefan Baiaram a avut o altercație cu suporterii dinamoviști, tot în drumul spre vestiare. Înjurat, jucătorul Universității Craiova a scuipat, iar ulterior a plecat.


Din informațiile PRO TV, Istvan Kovacs a notat în raport toate incidentele de pe Arena Națională, inclusiv scandările dinamoviștilor și conflictul în care a fost implicat Baiaram, iar Dinamo riscă să se aleagă cu terenul suspendat sau cu o amendă drastică.

