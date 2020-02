ACUM: RUSE vs ALEXANDROVA la FED CUP! 0-5! A inceput RAZBOIUL cu Rusia! AICI LIVE tot ce se intampla

Romania - Rusia, meci din Grupa Mondiala a FED CUP, e in live pe www.sport.ro!

ACUM LIVE RUSE 0-5 ALEXANDROVA

*** Dan Petrescu si-a facut timp inaintea plecarii spre Medias pentru a sustine nationala de fete in meciul cu Rusia!

Nationala Romaniei e sustinuta de o galerie condusa de primarul Clujului, Emil Boc. La fel ca si in precedentele partide, Boc e cel care da tonul scandarilor, ajutandu-se de toba pe care o are.





RUSE - ALEXANDROVA (start ora 16:00) e primul meci al zilei in Polivalenta de la Cluj! Ana Bogdan, prima racheta a Romaniei, si Veronika Kudermetova se vor intalni in cea de-a doua partida de astazi.



Programul zilei de sambata (start ora 14:00).

Ana Bogdan – Ekaterina Alexandrova

Gabriela Ruse – Veronika Kudermetova

Irina Bara/Raluca Olaru - Ana Blinkova/Ana Kalinskaia.

Ce au declarat jucatoarele Romaniei inaintea meciului:



Ana Bogdan: ”Atuurile noastre sunt determinarea si spiritul de lupta”

”Atuurile noastre in acest meci sunt determinarea si spiritul de lupta. Cred ca aceste lucruri ne reprezinta pentru ca de fiecare data cand intram pe teren luptam pana la final. Luptam cu tot sufletul, mai ales aici ca ne vom reprezenta tara.

”Suprafata este un hard mediu. Nu este nici foarte lenta, dar nici foarte rapida. Noi ne-am acomodat, ne-am simtit bine pe aceasta suprafata chiar din a doua zi. Si cu fiecare zi care a trecut ne-am simtit din ce in ce mai bine. Suntem foarte OK. Acum cel mai important lucru e sa fim foarte unite. Iar energia pe care o simtim sper sa ne urce pe culmi inalte”.

”E clar ca si eu am emotii ca toate celelalte fete. Insa sunt emotii constructive si cumva mi-am dorit ca acest moment sa vina. Iata ca s-a si intamplat. A venit cumva pe neasteptate. Pentru ca nu ma asteptam sa fiu si liderul echipei si sa joc si prima oara la simplu in Fed Cup. Insa ma bucur foarte mult ca fetele au fost foarte unite in aceasta saptamana. Am glumit, am ras, ne-am antrenat foarte bine, am stat mult timp impreuna si cred eu ca de aici vom pleca cu amintiri foarte frumoase. Si cu rezultatul, pentru ca de asta suntem aici, ca sa luptam si sa castigam”.



Gabriela Ruse: ” Ma bucur foarte mult sa fiu aici, ma simt foarte bine si sper sa aduc victoria si totodata punctul pentru Romania”

”Ma asteptam sa incep eu prima, asa se intampla de obicei. Chiar le-am spus fetelor pentru ca eram 100% ca voi deschide intalnirea cu Rusia. Ma bucur foarte mult sa fiu aici, ma simt foarte bine si sper sa aduc victoria si totodata punctul pentru Romania in meciul de maine”.

”Pregatirea unui meci de Fed Cup este un pic diferita, insa Ana (n.r. - Ana Bogdan) a jucat impotriva Ekaterinei Alexandrova si mi-a dat cateva sfaturi. La fel si domnul Segarceanu. Sper sa joc cat de bine se poate si sa facem o treaba buna, sa aducem o surpriza acasa”.

”Presiune nu pot sa spun ca am pentru ca pe hartie Rusia este favorita. Ma asteptam sa joc prima si pot sa spun ca personal este mai bine asa pentru ca emotiile imnului ma vor determina mai mult”.

Irina Bara: ”Suntem pe drumul cel bun”

”Nu am mai jucat niciodata dublu cu Raluca, dar ne-am pregatit foarte bine saptamana asta, am facut multe antrenamente si eu cred ca suntem pe drumul cel bun”.

Raluca Olaru: ”O sa fiu alaturi de fete cum am fost toata saptamana”

”Legat de tactica fetelor care joaca la simplu, ele o au deja pregatita. Eu o sa fiu alaturi de ele, asa cum am fost toata saptamana. Voi fi in loja, bineinteles, si voi trai intens toate meciurile si in orice moment voi fi alaturi de ele, indiferent de ceea ce se va intampla”.



Jaqueline Cristian: ”Ma bucur suta la suta de acest moment”

”Sunt foarte fericita ca ma aflu aici, ma bucur suta la suta de moment. Imi place foarte mult echipa, suntem foarte unite, comunicam foarte usor una cu cealalta si de abia astept sa le sustin pe fete. Voi fi alaturi de ele in fiecare moment”.

Florin Segarceanu, capitan nejucator Romania: ”Sper sa ramanem in istorie dupa acest meci”

”Sper ca in anul 2020 linia a doua a echipei Romaniei sa devina mai renumita obtinand o victorie de rasunet. Este foarte adevarat, plecam cu a doua sansa daca ne uitam la clasamentul jucatoarelor din Rusia. Dar eu spun ca avem o echipa tanara care isi doreste foarte mult victoria si sa arate ca poate mai mult. Faptul ca jucam acasa, ca ne-am pregatit bine si ca suntem uniti ne va ajuta foarte mult. Sper sa ramanem in istorie si peste 50 de ani cineva sa puna aceeasi intrebare”.