DECIZIA FINALA luata de Simona Halep cu privire la participarea pentru Romania in barajul de Fed Cup cu Italia 

Simona Halep vede esecul cu Garbine Muguruza de la Melbourne drept invatatura de minte pentru urmatoarele meciuri dificile pe care le va juca in turneele WTA.

Simona Halep a anuntat ca nu va reveni asupra deciziei sale de a nu participa la Cupa Federatiilor in 2020, an in care principalul obiectiv al actualului numar 2 WTA este de a castiga o medalie olimpica pentru Romania.

In consecinta, Halep nu va fi prezenta nici la barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala, pe care Romania il va disputa in compania nationalei Italiei in 17-18 aprilie la Cluj-Napoca, conform Anei Bogdan. "Am urmarit meciurile din Fed Cup (n.r. ale barajului cu Rusia) si consider ca fetele au facut o treaba extraordinara. Au obtinut victorii importante si au avut meciuri foarte bune. Cred ca sunt capabile sa faca acelasi lucru si cu Italia. Sunt destul de puternice sa faca ce trebuie", a declarat Simona Halep despre noua formula a echipei Romaniei de Fed Cup.

"Eu nu fac politica si nu intentionez sa fac asta niciodata. Am mers acolo strict pentru noile generatii, eu nu mai cer pentru mine, pentru ca sunt pe final de cariera si am vrut din tot sufletul sa spun ca e nevoie de o infrastructura pentru ca noile generatii sa aiba un sistem, sa aiba posibilitatea sa se antreneze. Eu, avand noroc cu parintii mei, o situatie financiara destul de buna, au putut sa ma sustina, dar tenisul este un sport scump si nu toti au aceasta sansa chiar daca acei copilasi sunt foarte talentati. Acesta este apelul meu si sper sa se miste lucrurile si sa se faca ceva pentru sportul romanesc", a spus Simona pentru Eurosport referitor la interventia pe care a avut-o in Palatul Parlamentului.

Today Simona was with many other great Romanian champions asking for the Parliament to better fund sports in Romania. "I did not come here for me, I came for the new generation, which needs a great infrastructure. There is not much in our country. " Source: DigiSport pic.twitter.com/iWFVLpI2h4 — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) February 12, 2020

"Eu rar spun ca am ghinion intr-un meci de tenis pentru ca sunt o persoana foarte norocoasa si asa ma consider, dar in meciul acesta cred ca n-am avut o mica sansa acolo cand am avut mingi de set. Daca luam primul set cred ca era alta poveste, am avut si 5-3 in al doilea… Ma asteptam, o vazusem pe Muguruza cum joaca de la inceputul turneului si am stiut ca o sa fie o partida foarte, foarte grea. Am fost aproape, am fost dezamagita ca nu am stiut sa-mi iau sansele, sa profit de ele, dar a fost o invatatura pentru data viitoare cand voi fi in aceeasi situatie", au fost cuvintele prin care Halep a rememorat pentru acceasi sursa infrangerea din semifinala Openului Australian 2020.

Simona Halep isi va continua parcursul in sezonul 2020 al circuitului WTA la turneul de calibru Premier de la Dubai, programat pentru perioada 17-22 februarie. In Emiratele Arabe Unite, actualul numar 2 WTA s-ar putea duela cu Sofia Kenin, Garbine Muguruza, Elina Svitolina sau Kim Clijsters.