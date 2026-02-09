Meciul și scandalul în Superliga noastră! După bătaia care a „umbrit“ derby-ul Clujului, a venit acum scandalul xenofob de pe Arena Națională, în timpul și după meciul Dinamo – Universitatea Craiova, scor 1-1.

Omul care s-a aflat în prim-planul acestui incident jalnic a fost Ștefan Baiaram. La interviul de după meci, starul oltenilor s-a arătat scârbit de ce a trăit pe cel mai mare stadion al țării și a bătut obrazul celui care l-a scuipat și l-a înjurat.

„Aștia sunt fanii lui Dinamo. Am fost înjurat de cineva din tribuna a 2-a. Am fost înjurat și scuipat. Da, am reacționat, deși nu trebuia. Am înjurat și eu. Am greșit, dar nu înțeleg răutatea asta! Mai ales că sunt român, joc pentru echipa națională a României. Se vede și pe imagini că am fost scuipat și înjurat. Îmi pare rău că nu m-am controlat și am reacționat și eu“, a spus Baiaram, la final.

În apărarea acestuia a sărit și Gică Craioveanu, aflat în studioul Digi Sport.

„Clubul (n.r. – Dinamo) trebuie să ia măsuri! În Spania, astfel de oameni sunt interziși pe stadioane. Dacă înjuri și scuipi jucătorii, atunci n-ai ce căuta pe stadion“, a declarat cel poreclit „Grande“.