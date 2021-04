"De unde pana unde au decis asta?!", "Am citit de 4-5 ori stirea, ca sa inteleg!" | Monica Niculescu e capitanul Romaniei cu un CV monstruos: numerele care inspira incredere 

Monica Niculescu are un palmares incredibil in tricoul Romaniei in competitiile internationale.

Numirea Monicai Niculescu in functia de capitan al nationalei Romaniei de tenis feminin a fost surprinzatoare pentru jucatoarele aflate in activitate. Odata colege cu acelasi statut, Irina Bara, Mihaela Buzarnescu si Gabriela Ruse au fost puse in situatia de a se acomoda cu Monica Niculescu in pozitia de capitan-jucator, incepand cu barajul de Billie Jean King Cup pe care il vor disputa impotriva italiencelor.

Initial, vestea aducerii Monicai Niculescu pe banca echipei a starnit mirare din partea a doua jucatoare romane, mai exact Alexandra Dulgheru si Mihaela Buzarnescu, acestea neascunzandu-si surprinderile.

"Ma bucur foarte mult ca Monica este alaturi de noi si in calitate de capitan, nu numai ca jucatoare. Cand am primit vestea asta pe email de la Monica... am citit de 4-5 ori pentru ca nu intelegeam daca este vorba despre ea, daca citesc bine, daca ea e noul capitan-jucator. Pana la urma am sunat-o si mi-a confirmat si am fost extrem de incantata. Pentru ca suntem din aceeasi generatie, este o jucatoare foarte experimentata si sunt sigura ca ne va sfatui cel mai bine in aceasta perioada," a declarat Mihaela Buzarnescu pentru Digi.

"Cand am auzit prima oara am fost foarte placut surprinsa. M-am gandit, de unde pana unde au decis asta. Oricum, Monica, la cata experienta are, este jucatoarea din lotul Romaniei care a avut cele mai multe participari. Si eu as alege-o, pentru ca este plina de spirit, stie sa te motiveze, stie sa te tina activ in meciuri. Toata lumea stie cum a jucat Monica Niculescu, in cate meciuri a jucat si ce show a facut. Mi se pare foarte ok," a declarat Alexandra Dulgheru pentru Telekom Sport.

Monica Niculescu nu a fost pusa drept capitan-jucator al Romaniei in mod aleatoriu. Jucatoarea nascuta la Slatina in 25 septembrie 1987 ocupa locul 1 in majoritatea statisticilor istorice relevante inregistrate de o sportiva in cadrul Romaniei in Fed Cup.

Dintre toate jucatoarele care au reprezentat vreodata Romania, Monica Niculescu are:

- cei mai multi ani jucati pentru Romania, 13.



- cele mai multe victorii obtinute, 31.



- cele mai multe confruntari jucate, 38.

Cele mai rasunatoare succese ale Monicai Niculescu in tricoul Romaniei au avut loc in 2019, cand Monica Niculescu a adus, alaturi de Irina Begu o victorie pretioasa Romaniei, in sfertul de finala jucat in Cehia, castigand meciul decisiv in trei seturi, respectiv in 2016, Niculescu a bifat o victorie mare la simplu, in fata Petrei Kvitova, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.