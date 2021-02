Vine sau nu, pana la urma? Capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu a dezvaluit DECIZIA FINALA de participare a Simonei Halep la barajul de Fed Cup cu Italia  

Simona Halep a luat decizia finala cu privire la participarea in barajul de Fed Cup cu Italia.

Omul care conduce echipa de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu a facut anuntul definitiv privitor la participarea Simonei Halep in barajul de mentinere in Grupa Mondiala pe care Romania il va disputa cu Italia.

Numarul 2 WTA va lipsi de la aceasta confruntare, Simona motivand ca in acest an vrea sa-si conserve cat mai multa energie pentru Jocurile Olimpice, acolo unde va lupta pentru cel mai important obiectiv din acest an, castigarea unei medalii.

"Simona a avut un inceput bun de sezon, la fel si Irina, si Sorana. Tenisul romanesc este inca foarte in fata pentru 2021. Corect, nu vom conta pe Simona, anul acesta vrea sa se concentreze pe Jocurile Olimpice, care inseamna pentru ea ceva extraordinar.

Vrea sa isi faca programul cu perioade de pregatire, pentru Grand Slam-uri si Jocurile Olimpice," a declarat capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu pentru Digisport.

Va fi a doua confruntare consecutiva de Fed Cup la care Simona Halep refuza sa participe, dupa infrangerea scor 3-2 la meciuri suferita de Romania in favoarea Federatiei Ruse in urma cu un an.