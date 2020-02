Aparitie SENZATIONALA a Simonei Halep in videoclipul oficial lansat astazi 

Simona Halep a publicat VIDEOCLIPUL OFICIAL al parfumului sau personalizat care va fi lansat pe piata de 8 martie.

"Ma bucur sa ma alatur Avon si sa fiu imaginea Apei de parfum Her Story, o aroma-simbol nascuta din povesti puternice, autentice, ale unor romance pline de forta si curaj. La fel ca si lor, Her Story imi aminteste in fiecare zi ca imposibilul devine posibil cand iti urmezi visul", a scris Simona pe Facebook.

Simona Halep are in prezent noua contracte semnate cu sponsori diversi, printre care Avon, Nike, Wilson sau Banca Transilvania.

Halep nu va juca in barajul decisiv pe care Romania il va disputa impotriva selectionatei Rusiei la Cluj-Napoca in 7-8 februarie. Jucatoarele de simplu pe care capitanul nejucator, Florin Segarceanu se va baza vor fi Gabriela Ruse (166 WTA) si Ana Bogdan (90 WTA).