La finalul derby-ului din etapa #26 a Superligii României, Cristiano Bergodi a mers ”glonț” către Andrei Cordea, fotbalistul lui CFR Cluj. Ulterior, s-a făcut scut în jurul tehnicianului, care nu a mai apărut la interviuri după duel.

La două zile de la momentul cu pricina, Cristiano Bergodi a reacționat în cele din urmă. A explicat că nu l-a luat de gât pe Cordea, doar a întins mâna spre obrazul lui.

Mai mult decât atât, Bergodi regretă faptul că s-a enervat pe ”Constantin Rădulescu”. Antrenorul a sugerat că excesul de furie a plecat de la ”gesturile urâte și obscene” pe care le făcea Cordea.

”V-a înjurat de mamă?” Cristiano Bergodi a rupt tăcerea după scandalul uriaș cu Andrei Cordea: ”Recunosc, nu cunosc bine limba română”

”Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română.

(n.r. E adevărat că v-a înjurat de mamă?) M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.

Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal, că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. Cordea) făcea gesturi obscene

Nu m-am dus spre el să–l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva. Poate între jucători se poate întâmpla ceva, se spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât.

Ok, i-am pus mână în ceafă, apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători.

Normal că i-am împins. Au mai venit și Djokovic, oameni din staff. S-a scris un lucru incredibil de urât despre mine: că am dat cu pumnul. Cu tot respectul, eu nu am dat cu pumnul. Nici în Cordea, nici în Muhar. Eu doar i-am împins, dar nu am dat cu pumnii. Nu există așa ceva

Eram foarte supărat. Eu am suferit mult. Când se spune de morți, de mamă, de asta... am avut o soră care a murit de tânără”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit fanatik.