ROLAND GARROS 2019 | Horia Tecau si Julien Rojer s-au calificat in sferturi

Horia Tecau si Jean Julien Rojer s-au calificat in sferturi la Roland Garros dupa o victorie uriasa!

Echipa alcatuita din romanul Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 10 pe tabloul de dublu masculin, a invins, sambata, echipa formata din gemenii americani Bob si Mike Bryan, cap de serie numarul 7, calificandu-se in sferturile de finala ale probei de dublu de la Roland Garros 2019.

Horia Tecau si partenerul lui, oladnezul Rojer, au salvat doua mingi de set in tie-break-ul setului secund, iar mai apoi au facut pasul in teren si au inchis partida dupa o ora si 29 de minute de joc. Cele doua perechi s-au confruntat de patru ori in acest sezon competitional si si-au impartit victoriile in mod egal. Pentru calificarea in sferturile de finala, Horia Tecau si Jean Julien Rojer vor primi din partea organizatorilor francezi un premiu total de 79.500 de euro si cate 360 de puncte ATP.