Horia Tecau ramane fara partener de dublu! Jean-Julien Rojer a luat decizia de a rupe colaborarea dupa 7 ani

Echipa de dublu alcatuita din Horia Tecau si Jean-Julien Rojer si-a incheiat perioada de colaborare.

Dupa 7 ani de parteneriat plin de succese, echipa de dublu formata din Jean-Julien Rojer si Horia Tecau se va destrama. Incepand cu sezonul 2021, olandezul va juca alaturi de brazilianul Marcelo Melo, in vreme ce numele urmatorului partener al lui Horia Tecau ramane deocamdata necunoscut, informeaza jurnalistul Tomasz Lorek, potrivit tenisite.info. In prezent, Marcelo Melo evolueaza alaturi de Lukasz Kubot la Turneul Campionilor.

Horia Tecau si Jean Julien-Rojer au castigat impreuna 20 de titluri ATP, dintre care doua turnee de mare slem, la Wimbledon, in 2015 si la US Open, in 2017. La finalul anului 2015, Tecau/Rojer se impuneau si in Turneul Campionilor, dupa o finala in care treceau de echipa Florin Mergea / Rohan Bopanna, scor 6-4, 6-3.

Actualmente ocupant al pozitiei cu numarul 21 in clasamentul ATP al probei de dublu, vicecampionul olimpic Horia Tecau are 4160 de puncte ATP, cu 90 mai multe decat Jean-Julien Rojer (24 ATP).

"In urma unui control de rutina, am fost testat pozitiv la COVID-19. Nu am niciun simptom, dar ii indemn pe toti cei care au fost in contact apropiat cu mine in ultimele zile sa se testeze. Pentru moment m-am autoizolat pana voi efectua un nou test," a scris Tecau pe retelele sociale in urma cu zece zile.