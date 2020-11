Vicecampion olimpic roman, DERANJAT de pandemie: "Am decis sa reduc numarul turneelor, nu mai pot sa stau opt saptamani in hotel si sa ma urc pe pereti!"

Horia Tecau a explicat, pe larg, motivele pentru care a incheiat parteneriatul de succes cu Jean Julien-Rojer.

Numar 22 ATP in proba de dublu, Horia Tecau a incheiat parteneriatul de sapte ani pe care l-a impartasit cu tenismenul olandez, Jean-Julien Rojer, timp in care a castigat alaturi de acesta doua turnee de mare slem - Wimbledon 2015 si US Open 2017 -, dar si alte 18 turnee ATP, dintre care o editie a Turneului Campionilor. Tecau a fost sincer cu privire la decizia luata de cei doi si a explicat ca pandemia joaca un rol in luarea acestei alegeri, Horia ajungand la o varsta la care nu mai tine sa joace intregul calendar ATP al unui sezon cu orice pret.

"A fost un parteneriat de suflet, Jules pentru mine este familie, dupa sapte ani petrecuti impreuna. Am ajuns intr-un moment in care programul nostru este un pic diferit. Privim un pic diferit viitorul. Eu am ajuns intr-un punct in care, dupa ce m-am bucurat enorm de experienta sportiva si de turnee, nu mai simt sa joc un calendar complet de turnee, 26-28 de saptamani pe an. Nu puteam sa-i confirm acest lucru lui Jules. El vrea sa joace in continuare un calendar complet, iar eu vreau sa aloc un pic de timp si in alte directii, sa stau un pic mai mult acasa, sa joc mai putin. Nu ne-am sincronizat ca program si asta a fost, i-am explicat toate aceste lucruri lui Jules. Si-a cautat un partener care sa joace toate turneele mele si l-a gasit pe Marcelo Melo, din partea mea a avut libertatea sa faca lucrurile acestea," a spus Horia Tecau in emisiunea "Asii Tenisului."

Horia Tecau: "Pentru mine tenisul trebuie sa insemne si placere. Nu mai pot sa joc opt saptamani, cum am facut anul acesta, si sa ma urc pe pereti in camera"



"Pentru mine tenisul e mai mult decat a merge acolo, a da in minge si a juca. Trebuie sa fie si placere, sa ma bucur de toata experienta, sa pot sa ma plimb, sa ies din camera de hotel, nu sa fiu testat in fiecare zi si sa stau doar in camera de hotel si sa port masca acum, si sa fac aia atunci... pentru mine, nu mai e la fel de placut sa joc in aceste conditii, iar de asta incerc sa reduc numarul de turnee ca sa imi placa ceea ce fac, pentru ca asta e cel mai important, pana la urma, nu sa joc opt saptamani, cum am facut anul acesta si sa ma urc pe pereti in camera," a adaugat Tecau pentru Digi.

"In continuare, urmeaza sa vad cum voi gestiona aceasta situatie. Jucand mai putin, nu pot sa imi iau partener full-time pentru tot anul, iar majoritatea jucatorilor vor acest program complet de turnee; voi vedea pe parcurs ce oportunitati se ivesc si la ce turnee. Sunt constient ca vor fi multe turnee unde nu voi putea sa particip. Sunt constient ca, in ultimii ani, au fost multe perioade in care eu am fost accidentat, iar el a trebuit sa isi caute partener si am jucat impreuna mai putin decat ne-am fi dorit," a concluzionat vicecampionul olimpic.