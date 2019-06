SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO 6-2, 6-1 | Cand va juca Simona Halep in optimile de la Roland Garros! Campioana en-titre lupta pentru apararea trofeului

Simona Halep a aflat cand va juca in optimile de finala la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros 2018 si cap de serie numarul trei la editia din acest an, a obtinut calificarea in optimile de finala la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat doar 53 de minute de joc.

In continuare, cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei aflata pe tabloul principal de simplu o va intalni in optimi pe castigatoarea dintre Monica Puig (Puerto Rico, 59 WTA, 25 de ani) si Iga Swiatek (Polonia, 104 WTA, 18 ani). Simona Halep nu s-a intalnit cu niciuna dintre ele pana in prezent in circuitul feminin de tenis.

Cand joaca Simona Halep in optimile de finala la Roland Garros 2019



Ca in fiecare an, la fiecare dintre cele patru turnee de Grand Slam, Simona Halep va avea la dispozitie o zi libera intre meciul din turul trei si cel din optimi. Astfel, ea va juca din nou la Paris luni, pe 3 iunie, la o ora pe care organizatorii o vor comunica in cursul zilei de duminica.

Simona Halep are teoretic drum liber spre o noua finala la turneul ei preferat. Constanteanca a disputat de-a lungul timpului la Paris trei finale, prima in 2014, cu Maria Sharapova. Atunci, ea a pierdut la limita meciul cu rusoaica, iar in 2017 a revenit si a jucat o noua finala la turneul ei preferat, de data aceasta cu Jelena Ostapenko. Nici a doua oara nu a fost cu sorti de izbanda, insa in 2018 a jucat o finala de poveste cu americanca Sloane Stephens, moment in care a si cucerit primul sau titlu de Grand Slam din cariera.