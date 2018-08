FINALA! Tecau si Rojer au castigat in semifinale la Winston-Salem in doar 67 de minute! Cu cine joaca in ultimul act

Tecau are o revenire de senzatie in tenis.

Horia Tecau a revenit in circuit dupa aproximativ 4 luni si jumatate de inactivitate.

Tecau si Rojer, cap de serie numarul 2, au reusit calificarea in finala la Winston-Salem dupa ce au invins cuplul britanic Joe Salisbury/Neal Skupsky, scor 7-5, 6-1, la capatul unui meci de doar 67 de minute de joc.

In ultimul act, Tecau si Rojer vor da piept cu echipa Jamie Cerretani/Leander Paes (SUA/India), beneficiara unui wild card. Premiul pentru finala la Winston-Salem este de 20.040 de dolari si 150 de puncte ATP.

Horia a revenit in circuit dupa apoximativ 4 luni si jumatate de inactivitate din cauza unei accidentari care i-a dat batai din cap in ultima vreme. Este vorba despre o inflamatie la fascia plantara dreapta care s-a transformat ulterior in ruptura.