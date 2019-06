SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO 6-2, 6-1 | Cati bani incaseaza Simona Halep pentru victoria cu Tsurenko si calificarea in optimile Roland Garros

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala la Roland Garros 2019!

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros, s-a calificat fara emotii in optimile de finala la Openul francez la editia din acest an. Ea a invins-o pe ucraineanca Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat 53 de minute de joc. Astfel, romanca in varsta de 27 de ani a mai facut un pas important spre fazele superioare ale competitiei de la Stade Roland Garros.

Simona a reusit la editia din acest un prim meci convingator, fara sa cedeze set. In precedentele intalniri, cu Ajla Tomljanovic si Magda Linette, romanca si-a adjudecat prima mansa, a cedat-o pe a doua si s-a impus in decisiv. De data aceasta, cu Lesia Tsurenko, “victima” preferata a Simonei, lucrurile au stat difiert. In faza urmatoare, reprezentanta Romaniei va da piept cu invingatoarea meciului dintre Monica Puig si Iga Swiatek.

Cati bani va primi Simona Halep pentru calificarea in optimile de finala la Roland Garros 2019



Simona este foarte aproape de un nou tun financiar in circuitul feminin de tenis. Daca ar castiga marele trofeu la Paris, ea ar incasa 2,300,000 de euro. Pentru calificarea in optimile de finala la turuneul de la Paris, Simona Halep va primi un cec de 243.000 de euro si 240 de puncte in clasamentul WTA.

La cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, organizatorii francezi ofera urmatoarele premii pentru proba de simplu feminin: pentru turul 1, jucatoarele primesc 10 puncte WTA si 46,000 de euro, pentru turul doi 70 de puncte si 87,000 de euro, pentru turul trei 130 de puncte si 143,000 de euro, iar pentru optimi 240 de puncte WTA si 243,000 de euro. Jucatoarele care ajung in sferturi primesc 430 de puncte si 415,000 de euro, semifinalistele 780 de puncte si 590,000 de euro, finalista 1300 de puncte si 1,180,000 de euro, iar castigatoarea 2000 de puncte si 2,300,000 de euro.