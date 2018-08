US OPEN 2018 | Tecau si Rojer, ELIMINATI! Campionii en-titre, infrangere in turul secund

Horia Tecau si Jean Julien Rojer au ratat calificarea in optimile de finala la US Open 2018.

Campionii en-titre au fost eliminati, in mod surprinzator, inca din turul secund la Flushing Meadows, de echipa formata din moldoveanul Radu Albot si tunisianul Malek Jaziri, scor 6-3, 6-7 (8), 2-6, la capatul unui meci care a durat doua ore si 21 de minute de joc. In urma acestui rezultat, Horia va iesi din Top 20 in clasamentul de dublu ATP.

De asemenea, si finalistii de anul trecut, fratii Lopez, favoritii numarul 10, au parasit competitia in aceeasi faza, fiind invinsi de fratii Harrison, Ryan si Christian, scor 2-6, 6-4, 3-6, dupa o ora si 54 de minute de joc.

Anul trecut, Horia Tecau si Jean Julien Rojer au castigat trofeul de la US Open, dupa ce au trecut de fratii Lopez, Feliciano si Marc, scor 6-4, 6-3. Horia are in palmares 35 de trofee castigate in circuitul ATP de dublu, dintre care doua cucerite chiar in 2018.

Cea mai inalta pozitie in clasament a fost locul secund, la dublu, pe 23 noiembrie 2015.