SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | "Nu-mi convine sa joc cu ea!" Reactia Lesiei Tsurenko dupa infrangerea categorica suferita in fata Simonei  

Lesia Tsurenko a explicat esecul suferit in turul trei in fata Simonei Halep la Roland Garros 2019.

Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, a primit la Roland Garros 2019 cea de-a opta infrangere din tot atatea meciuri pe care le-a disputat cu Simona Halep in circuitul feminin de tenis. Romanca s-a impus in turul al treilea la Openul francez, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat doar 53 de minute de joc, si a obtinut astfel biletul spre o noua optime de finala la Roland Garros.

Ucraineanca in varsta de 30 de ani nu a gasit raspuns la jocul Simonei Halep, care a demonstrat inca o data cat de buna poate fi pe suprafata rosie. Ea a pasit astfel in cea de-a doua saptamana la turneul ei preferat. Lesia Tsurenko a incercat la conferinta de presa de dupa meci sa explice cauza esecului suferit in fata fostului lider mondial din WTA.

Lesia Tsurenko: "Nu-mi convine sa joc cu Simona Halep!"

"Nu-mi convine deloc sa joc cu Simona Halep! Cand o intalnesti, trebuie sa fii fresh, iar astazi n-a fost cazul pentru mine. Halep nu e ca Osaka. Ea are un stil multiplu, iar asta este cea mai mare problema pentru mine pentru ca prefer sa joc pe contra. Ce nu mi-a iesit astazi? Totul! A fost un gol imens! Probabil mi-am epuizat toata energia in meciul cu Krunici. Nu am mai avut nici forta fizica, nici forta mentala", a spus Tsurenko dupa meci.