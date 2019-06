SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | Cui i-a dedicat Simona victoria care a dus-o in optimi: "E ziua ei, trebuia sa-i fac un cadou frumos!"

Simona Halep a vorbit la conferinta de presa de la Paris despre calificarea in optimile de finala la Roland Garros 2019.

Simona Halep s-a calificat pentru al doilea an la rand in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat doar 53 de minute de joc.

La conferinta de presa de dupa meci, jucatoarea noastra a vorbit despre meciul cu ucraineanca. "Nu stiu la ce m-am asteptat sau la ce nu m-am asteptat, ideea este ca ceea ce mi-am dorit s-a intampla si am jucat bine. Am fost concentrata pe fiecare punct si am stiut ca fiecare game este important contra ei. Daca ea mai lua un game-doua poate se incurca meciul. Am fost foarte stapana pe mine, pe ceea ce trebuie sa fac si a fost bine", a spus Simona la Paris.

Simona Halep i-a dedicate victoria mamei ei



"Azi e ziua mamei mele, ma bucur ca am reusit sa joc cel mai bun tenis al meu si sa-i fac un cadou frumos. Acum sunt mult mai experimentata, mai increzatoare in fortele mele. Ma simt mai bine pe teren. Sunt mai relaxata. Simt jocul foarte bine. De fiecare data cand vin aici incerc sa ma autodepasesc. Asta ma ajuta sa dau totul pe teren in fiecare meci. Incerc sa nu schimb nimic, sa-mi mentin rutina. Ma bucur foarte mult ca sunt in a doua saptamana a turneului. Nu este usor, incarcatura emotionala este mai mare la un Grand Slam. Acum ma simt mult mai sigura pe mine", a mai spus Simona Halep.

Simona Halep a vorbit despre adversara din optimile de finala de la Roland Garros



In optimile de finala, romanca in varsta de 27 de ani o va intalni pe castigatoarea dintre Monica Puig (Puerto Rico, 59 WTA, 25 de ani) si Iga Swiatek (Polonia, 104 WTA, 18 ani). "Nu am nicio preferinta (n.r. in legatura cu viitoarea adversara) si nu am pentru ca nu am jucat niciodata contra lor. S-a intamplat si cu Linette la fel, nu sunt speriata de acest lucru, o sa incerc sa ma uit putin, sa analizez ce trebuie sa joc contra lor si vom vedea. Ma simt bine fizic, sunt bine, am incredere in mine, acum meciul e deschis, vom vedea ce se intampla", a incheiat Simona.