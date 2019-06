SIMONA HALEP - LESIA TSURENKO 6-2, 6-1 | Cu cine joaca Simona Halep in optimile de la Roland Garros!

Simona Halep afla cu cine va juca in optimile de finala la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019 si cap de serie numarul trei la editia din acest an, a obtinut calificarea in optimile de finala la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat doar 53 de minute de joc.

In continuare, romanca in varsta de 27 de ani o va intalni in optimile de la Openul francez pe castigatoarea dintre Monica Puig (Puerto Rico, 59 WTA, 25 de ani) si Iga Swiatek (Polonia, 104 WTA, 18 ani). Meciul dintre Puig si Swiatek este programat al treilea pe terenul numarul 1, dupa finalizarea partidei dintre Grigor Dimitrov si Stan Wawrinka, meci intrerupt la scorul de 2-0 la seturi pentru elvetian.

Simona Halep, victorie clara in fata Lesiei Tsurenko



Daca pana acum a avut parte doar de meciuri de trei seturi, situatia s-a schimbat brusc odata cu duelul cu Lesia Tsurenko din turul al treilea de la Roland Garros, pe care a invins-o in nici o ora de joc, cedand doar trei game-uri. "A fost dificil, chiar daca scorul n-o arata, a trebuit sa fiu foarte concentrata, puternica pe picioare, ma bucur ca sunt din nou in optimi aici la Paris. In fiecare zi din viata mea am acea imagine in minte, cand am ridicat trofeul castigatoarei pe acest teren", a declarat Simona Halep la interviul acordat imediat dupa meci.