SIMONA HALEP LA ROLAND GARROS | Simona, "Regina zgurii si a returului". Cifrele ei la acest turneu spun totul!

Simona Halep paseste cu dreptul in cea de-a doua saptamana la Roland Garros 2019.

Simona Halep, care a intampinat dificultati in primele doua meciuri la Paris, s-a eliberat complet de presiune si a prins viteza in turul al treilea, faza in care a eliminat-o fara nicio emotie pe Lesia Tsurenko, locul 27 WTA. Romanca in varsta de 27 de ani a cedat doar trei game-uri si s-a impus, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat doar 53 de minute de joc.

Pentru victoria din turul al treilea, Simona Halep va primi la Paris 270 de puncte in clasamentul WTA si un premiu in valoare de 243.000 de euro. In optimi, ea se va duela cu invingatoarea meciului dintre Monica Puig si Iga Swiatek, iar sansele de reusita la Openul francez cresc considerabil pentru reprezentanta noastra.

Simona Halep, "Regina zgurii si a returului" in WTA



Simona Halep este recunoscuta in circuitul feminin de tenis drept una dintre cele mai bune jucatoare de retur, iar ea demonstreaza acest lucru si la Stade Roland Garros, pe zgura pariziana. Sportiva noastra a reusit sa-si adjudece 23 de game-uri pe serviciul adversarelor, in toate cele trei partide disputate pana acum la Paris. In total, ea a beneficiat de 37 de mingi de break. De altfel, ea si-a cedat serviciul de 13 ori.

In meciul cu Tsurenko, Simona a reusit break-ul in fiecare game de primire, fapt care demonstreaza cat de eficienta poate fi romanca la retur si explica succint de ce poate ea castiga meciuri chiar si cand procentajul pe serviciu nu este unul grozav, asta pentru ca eficienta la retur este cu adevarat impresionanta.