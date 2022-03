Simona Halep, despre problemele de sănătate acuzate de Darren Cahill: „I-am spus că are nevoie de odihnă, dar nu m-a ascultat”

Simona Halep a vorbit în premieră despre starea fizică de extenuare acuzată de fostul său tehnician, Darren Cahill, care a anunțat că se retrage pe o perioadă nedeterminată din cariera de antrenor.

La 56 de ani, Darren Cahill se confruntă cu burnout, după un an pe care l-a petrecut în afara granițelor Australiei, din cauza restricțiilor vamale impuse în contextul pandemic.

Carantinarea repetată i-a pus capac fostului tenismen de la antipozi, iar Simona Halep a declarat că l-a observat epuizat pe Darren Cahill încă de la Australian Open.

Simona Halep: „L-am văzut la Australian Open și i-am spus că are nevoie de odihnă, dar nu m-a ascultat.”

„Cel mai dificil lucru este să călătorești și să stai în bule la turnee. Pentru el a fost cea mai dificilă situație, a trebuit să se carantineze foarte mult timp. Sincer, nu știu cum a reușit. Nici nu vreau să îmi imaginez cum e să stai 14 zile într-o cameră în care nu poți deschide fereastra, fără aer proaspăt, cred că a fost super dificil pentru el, am simțit că se confruntă cu asta.

L-am văzut anul ăsta în Australia și i-am spus că are nevoie de odihnă. Nu m-a ascultat, dar sunt sigur că e suficient de puternic să revină. Are nevoie de timp alături de familie și să se bucure de viață, petnru că are o viață grozavă.

„Are nevoie de timp alături de familie și să se bucure de viață.”

I-am citit mesajul și am fost tristă, dar e un om bun și sunt convinsă că se va face bine curând. Darren nu a vorbit despre dificultățile întâmpinate, dar a evitat mulți oameni, a încercat să nu ia COVID.

Eu l-am luat, am fost mai relaxată decât el. Cred că cele 28 de zile după US Open i-au umplut paharul și e normal, fiecare care a trecut prin așa ceva, e dificil de gestionat,” a spus Simona Halep despre fostul său antrenor.

Ce a transmis Darren Cahill în postarea publicată pe Instagram

„Am ajuns în SUA cu aproximativ 3 zile înainte de a merge la Indian Wells și nu mă simțeam simțit bine. După a doua zi pe teren cu Amanda (Anisimova), mi-am dat seama repede că nu aveam cum să merg până la capăt și să-i ofer atenția și grija necesare pentru a-mi face treaba de antrenor în mod corespunzător.

Nu e ușor de explicat, dar de când am ieșit din carantina de 28 de zile de la sfârșitul anului trecut în Australia, am avut probleme în a reporni.

Perioada aceea a survenit după alte 14 zile de carantină înainte de Australian Open 2021, urmate de 9 luni în străinătate, cauzate de restricțiile vamale și regulile de carantinare.

Darren Cahill a întrerupt brusc colaborarea cu Amanda Anisimova

După ce am petrecut 28 de zile analizând și criticând fiecare mișcare de antrenor, meci și punct din 2021, mintea mea a sfârșit epuizată.

Chiar și la Australian Open, în acest an, trăgeam de mine de-a lungul zilelor, ceea ce este neobișnuit pentru mine când vine vorba de tenis, pentru că de obicei este o simplă bucurie să fac ceea ce fac.

După AO, sincer am crezut că am fost un pic moale și am crezut că am nevoie să îmi dau un brânci și să merg la Indian Wells și la Miami, iar mintea și corpul meu își vor reveni în forță acolo unde erau.

Din păcate, n-a fost cazul.

Am vorbit îndelung cu Amanda și îi mulțumesc pentru înțelegerea acordată. Am nevoie să am grijă de mine. M-am oferit să rămân și să continui să o ajut ca prieten și ca o persoană care are enormă încredere în ea și în viitorul său pe terenul de tenis.

Hleb Maslau a fost cu noi, e important să o spun, și el e un mare motiv din spatele jocului genial al Amandei în Australia. Ei au făcut martea parte a muncii în pre-sezon, în Miami, alături de trainer-ul Rob Brandsma. Amanda e pe mâini bune.

Sunt conștient că suferința mea pălește în comparație cu cele cauzate de COVID și de război, iar gândurile mele continuă să fie în compania celor afectați.

Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit și vă voi vedea la Wimbledon, alături de echipa mea minunată de la ESPN, dacă nu mai devreme,” a scris Darren Cahill pe Instagram.