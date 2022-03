Suspiciuni de trucaj în meciul Simona Halep - Petra Martic: lucruri fără precedent în istoria recentă a tenisului 

Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) a acces în semifinalele turneului WTA 1000 de la Indian Wells cu o ușurință neașteptată, învingând-o pe croata Petra Martic (31 de ani, 79 WTA), scor 6-1, 6-1, în doar 53 de minute de joc.

Sportiva din Croația a abordat această partidă cu dureri în zona coapsei drepte, dar nu a cerut niciun time-out medical și nu a dat semne de îngrijorare în timpul meciului.

Dacă în urmă cu 4 ani, Simona Halep revenea de la 1-3 în setul decisiv pentru a o elimina pe croata Petra Martic din aceeași fază competițională a turneului de la Indian Wells, sportiva din România a admis, la finalul meciului, că derularea duelului a fost mult mai ușoară decât s-ar fi așteptat: „În 2018, meciul cu ea a fost mult mai lung, mai dificil,” a spus Simona Halep, în interviul oferit după meci.

Simona Halep a câștigat 55 din cele 76 de puncte jucate în această partidă, pe care a dominat-o cu o claritate rar întâlnită în istoria meciurilor sale.

În manșa întâi, Simona Halep a pus 93% din primele servicii în teren și a câștigat 92% din punctele jucate cu prima servă. Până în fazele finale ale setului, Simona Halep avea un procentaj imaculat de 100%.

În plus, Simona Halep a câștigat 10 puncte la rând în primul set și a înregistrat o serie de 15 puncte câștigate în 16 jucate consecutiv, stabilind un precedent greu de depășit.

First serve???????? Who are u pic.twitter.com/DZwDefacIt