Simona Halep joaca pentru prima finala a carierei la Stuttgart! Profilul adversarei sale, Aryna Sabalenka: scorul intalnirilor directe este favorabil romancei 

Simona Halep o conduce cu 3-1 la meciurile directe pe Aryna Sabalenka.

In a treia semifinala a carierei la Stuttgart, Simona Halep o va intalni pe Aryna Sabalenka, numarul 7 WTA. Sportiva din Belarus a eliminat-o in faza sferturilor pe Anett Kontaveit, scor 7-5, 4-6, 6-1, dupa doua ore si 30 de minute de joc.

Halep o conduce cu 3-1 la meciurile directe pe Sabalenka, insa cele doua jucatoare nu s-au duelat pana in prezent pe zgura. "Cu Sabalenka ar fi un meci dificil, imi va fi foarte dificil sa deschid terenul foarte bine, dar sunt dornica sa joc impotriva ei, ca sa vad cum e si pe zgura; am jucat doar pe hard impotriva ei," a spus Simona Halep in cadrul conferintei de presa organizate dupa succesul obtinut in dauna rusoaicei Ekaterina Alexandrova.

La 22 de ani, Aryna Sabalenka traverseaza cea mai buna perioada a carierei. In ultimele 12 luni s-a consacrat in top 15 WTA, reusind sa nu cada mai jos de pozitia 13. Cu o inaltime redutabila, 1,82 metri, Sabalenka este una dintre jucatoarele puternice din punct de vedere fizic ale circuitului WTA; are 9 titluri de simplu WTA in palmares, printre care titlul de la Abu Dhabi, castigat in acest an, Doha in 2020 si Shenzhen in 2019.

Istoricul intalnirilor directe dintre Simona Halep si Aryna Sabalenka



Sferturi, Shenzhen 2018: 6-2, 6-2 pentru Simona Halep

Semifinale, Cincinnati 2018: 6-3, 6-4 pentru Simona Halep

Sferturi, Adelaide 2020: 6-4, 6-2 pentru Aryna Sabalenka

Sferturi, Dubai 2020: 3-6, 6-2, 6-2 pentru Simona Halep

Invingatoarea semifinalei Halep vs. Sabalenka se va duela in ultimul act cu jucatoarea mai buna dintre Ashleigh Barty si Elina Svitolina.