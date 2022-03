Săgeată aruncată de Simona Halep către Iga Swiatek: „Nu prea urmăresc eu tenis, ci mă bucur de el, dar știu că e puternică”

Simona Halep este una dintre jucătoarele profesioniste de tenis care nu se sfiesc să spună că nu urmăresc îndeaproape tenisul.

În ton cu jucătoarea italiană, Camila Giorgi, sportiva din Constanța le-a comunicat jurnaliștilor la conferința de presă că nu a urmărit evoluțiile recente ale următoarei adversare, Iga Swiatek, spunând că preferă să se bucure de tenis.

Simona Halep: „Nu prea urmăresc eu tenis, doar mă bucur de el. Nu iau notițe.”

„Iga joacă cel mai bun tenis al carierei, e în cel mai bun moment și mă aștept la un meci foarte dificil, dar voi da tot ce am mai bun,” a spus Simona Halep.

Întrebată dacă a urmărit jocul polonezei în ultima perioadă, sportiva din România a oferit un răspuns intrigant, zicând: „Nu, nu prea urmăresc eu tenis, doar mă bucur de el. Nu iau notițe, dar știu că e foarte solidă și puternică,” a adăugat Simona Halep.

Simona Halep plutește pe un val de încredere: „Simt că jocul meu revine la potențialul maxim.”

Third semifinal of 2022

Fourth semifinal at #IndianWells ???????? @Simona_Halep powers past Martic in a dominating performance, 6-1, 6-1! pic.twitter.com/bSqN87mpzO March 17, 2022

Analizându-și prestația din jocul cu Petra Martic, Simona Halep a confirmat spusele din interviul oferit pe suprafața de joc, imediat după încheierea partidei.

„A fost cel mai bun meci al anului pentru mine. Am fost agresivă și am făcut tot ce trebuia să fac. Imediat ce am pășit pe teren, m-am simțit bine și am avut încredere în jocul meu. Totul a funcționat superb pentru mine și sunt mulțumită de cum m-am comportat în meci.

Calificarea în semifinale îmi dă moralul de care aveam nevoie pentru a-mi reîntări ideea că încă pot reuși lucruri mărețe în tenis. Sunt fericită să fiu aici, Indian Wells e singurul loc în care îmi doresc să fiu în momentul de față.

Simt că jocul meu revine la potențialul maxim, pe care l-am atins în urmă cu câțiva ani. Am muncit greu în pre-sezon, iar acum pot să văd rezultatele acelei munci,” a completat Simona Halep.