Irina Begu a învins-o în minimum de seturi pe unguroaica Dalma Galfi, în primul tur la WTA 500 Charleston

Irina Begu (32 de ani, 37 WTA) a debutat cu victorie în turneul de calibru WTA 500 de la Charleston, Carolina de Sud. Sportiva din București a eliminat-o pe unguroaica Dalma Galfi (24 de ani, 87 WTA), scor 6-1, 7-5.

Begu a obținut două break-uri într-un prim set controlat autoritar, dar s-a văzut condusă cu 5-2 în manșa secundă, scor de la care a revenit improbabil, reușind să semneze o nouă revenire uluitoare, în stilul său caracteristic.

