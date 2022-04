Irina Begu o bate la pas pe Ajla Tomljanovic și poate reveni în top 60 WTA: ce adversară de top ar putea întâlni în optimi la Charleston

Furtuna a tergiversat planurile organizatorilor turneului din Carolina de Sud - WTA 500 Charleston - pentru a treia zi de concurs, astfel că Irina Begu nu doar că și-a văzut meciul din turul secund amânat de ploaie, dar și împins cu o zi, întrucât Ajla Tomljanovic și Sophie Chang s-au duelat pe parcursul a două sesiuni, derulate în două zile diferite.

A fost 7-5, 6-4 pentru Ajla Tomljanovic (28 de ani, 39 WTA), în confruntarea cu Chang, sportiva australiană ajungând relativ proaspătă la întâlnirea cu Irina Begu (31 de ani, 66 WTA) însă, având de jucat doar două game-uri pentru a contura victoria din primul tur.

It was a long day for Irina, had to wait for her match and then it got delayed because of rain after the 1st set. But once back on court she picked up right where she left off and got the win. Irina Begu defeated Ajla Tomljanovic 6-2, 6-3. #CharlestonOpen pic.twitter.com/p9ctuhWCJA