Aflat la cârma ilfovenilor, antrenorul ploieștean în vârstă de 50 de ani pare să fi găsit rețeta succesului. După 18 meciuri scurse din actualul sezon al ligii secunde, FC Voluntari are un parcurs solid, înregistrând 10 victorii, 6 rezultate de egalitate și doar două înfrângeri. Succesul recent cu Steaua, scor 2-0, a propulsat formația lui Pîrvu pe poziția a doua în clasament, devansând echipe cu pretenții precum Sepsi Sf. Gheorghe, FC Bihor sau CSM Reșița.

Meci de poveste în zăpadă

Ultima confruntare, disputată pe 19 februarie, a fost un adevărat test de anduranță atât pentru jucători, cât și pentru staff, din cauza ninsorilor abundente. Antrenorul a ținut să laude efortul colectiv depus pentru ca partida să se poată juca.

„A fost o cantitate foarte mare de zăpadă. Vreau să le mulțumesc și să-i felicit pe toți cei care au făcut posibilă disputarea acestui joc. Cu jumătate de oră înainte de începerea meciului încă mai era zăpadă pe teren. A fost o mobilizare generală a tuturor celor din clubul nostru – antrenori, staff-ul medical, o parte dintre jucători, antrenori și juniori din academie, plus mulți oameni din comunitate. În ziua meciului au venit cu utilaje pentru a reuși. Altfel nu s-ar fi putut disputa meciul. A fost destul de dificil să efectuăm antrenamentul cu o zi înaintea meciului.

Cred că am reușit să dăm 20% din zăpada de pe teren, într-un colț, și am reușit să ne facem antrenamentul. A fost ceva incredibil, dar băieții au avut o reacție foarte bună și vreau să-i felicit pe această cale. Am vorbit și cu ei imediat după meci. Au avut un spirit foarte bun și s-au acomodat destul de repede la starea terenului. Și aici aș vrea să-i felicit și pe cei de la Steaua. Au fost condiții dificile, dar meciul a fost peste nivelul Ligii a 2-a. Noi am dat drumul la degivrare, dar n-a făcut față. Eu n-am mai văzut așa ceva de multă vreme. S-a pus problema, la un moment dat, să se amâne jocul, dar până la urmă nu s-a putut”, a povestit Florin Pîrvu, la sptfm.ro.

Luptă aspră pentru promovare

Pentru tehnicianul cu Licență UEFA Pro, următorul examen va fi pe 28 februarie, într-o deplasare contra celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Pîrvu rămâne cu picioarele pe pământ și știe că drumul spre prima ligă este unul complicat.

„E un campionat incredibil de puternic în acest sezon. Se poate întâmpla orice. Suntem un grup de echipe despărțite de foarte puține puncte. O victorie te poate duce pe primele locuri, în timp ce o înfrângere te poate scoate din play-off”, a concluzionat antrenorul.