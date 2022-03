Lecție de sportivitate predată de Simona Halep. Cum a caracterizat-o pe colega sa de generație, Sorana Cîrstea

Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) a pierdut doar cinci game-uri în optimea de finală câștigată în defavoarea Soranei Cîrstea (31 de ani, 27 WTA), dar a recunoscut meritele colegei sale de generație în setul al doilea, pe care l-a câștigat desprinzându-se abia de la scorul de 4-4.

Încă vecine în clasamentul WTA, Simona Halep și Sorana Cîrstea (26-27 WTA) s-au întâlnit la Indian Wells pentru prima dată după 12 ani. Experiența de a o înfrunta pe Sorana Cîrstea a fost catalogată „nouă” de Simona Halep, care a lăudat-o pe jucătoarea cu un an mai în vârstă pentru soliditatea tenisului prestat și pentru abilitatea de a lovi puternic mingile.

Simona Halep: „Sorana Cîrstea e o jucătoare excelentă. Jocul său e super solid, lovește foarte tare.”

„Cu siguranță că e o jucătoare excelentă, cred că are cel mai bun sezon al carierei. Asta în condițiile în care e trecută de 30 de ani, ceea ce e și mai impresionant. Se simte încrezătoare, a avut multe victorii importante, iar jocul e super-super solid, lovește foarte tare.

Nu e niciodată ușor să returnezi mingile acelea, dar am fost tare pe picioare, am deschis unghiurile la momentul potrivit și am fost agresivă când am avut ocazia. Cred că a fost o partidă bună pentru amândouă,” a spus Simona Halep despre Sorana Cîrstea pentru Tennis Channel.

Simona Halep, îndrăgostită de turneul de la Indian Wells

"Iubesc acest turneu, iubesc să fiu aici, am avut cele mai frumoase momente din cariera de până atunci în 2015, când am câștigat. Era cel mai mare turneu pe care îl câștigam.

Am încredere multă, condițiile îmi plac, sunt bune pentru mine. Am un plus de putere, terenurile nu sunt atât de rapide. Cred că am gestionat foarte bine meciurile până acum, asta și datorită încrederii. Când ai încredere, joci cel mai bun tenis al tău,” a adăugat sportiva din România, calificată în sferturi la Indian Wells.

Petra Martic este numele oponentei Simonei Halep din faza sferturilor de finală ale competiției WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva din Croația a trecut în optimi de rusoaica Liudmila Samsonova, scor 7-6 (6), 6-4, după un meci care a durat aproape două ore.

Simona Halep vs. Petra Martic se joacă joi-dimineața, după miezul nopții.