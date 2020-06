Nationalistii albi americani s-au razbunat pe statuia tenismenului de culoare, care i-a invins pe Nastase si Tiriac in finala Davis Cup!

Dupa ce activistii Black Lives Matter au vandalizat statui ale unor personalitati istorice, care au avut legatura cu sclavia sau rasismul, gruparile de extrema dreapta din SUA au contraatacat.

Statuia din Richmond (Virginia) a legendarului tenismen de culoare Arthur Ashe a fost vandalizata, pe ea fiind scrisa cu vopsea rosie „White Lives Matter” (“Viata albilor conteaza”). Gestul a venit dupa o perioada tensionata, care a urmat decesului cetateanului de culoare George Floyd in custodia politiei, ca urmare a interventiei exagerate a unui agent care a stat cu genunchiul asezat pe gatul si spatele sau mai bine de 8 minute, desi fusese incatusat. In saptamanile care au urmat decesului, multe statui ale liderilor Confedertiei, alianta sudista care a aparat dreptul detinerii de sclavi in Razboiul Civil American (1861-1865), au fost daramate, vandalizate, mutate sau acoperite la presiunea opiniei publice.

Dupa ce multe marsuri si proteste au fost insotite de jafuri si violente, presedintele Donald Trump, politicieni republicani, sindicatele politiei, grupari nationaliste si unele considerate extremiste au luat atitudine si au aparat fortele de ordine, cerand ca justitia sa fie lasata sa faca dreptate fara presiune suplimentara. In strada au aparut contraproteste si sintagme ca „All Lives Matter” si „White Lives Matter” („Toate vietile conteaza” si „Viata albilor conteaza”), ca raspuns la „Black Lives Matter” (BLM / „Viata celor de culoare conteaza”), slogan promovat de protestatari. Statuia lui Ashe fusese dezvelita in 1996, in cinstea activitatii sportive a acestui mare sportiv nativ din Virginia si pentru a contrabalansa numarul mare de monumente dedicate liderilor Confederatiei prezente pe Monument Avenue din Richmond. Dupa acest incident, peste mesaj s-a scris BLM cu spray-uri de graffiti, pana ca autoritatile sa dispuna curatarea tuturor inscrisurilor.

Arthur Ashe a decedat in 1993, la varsta de 49 de ani. De-a lungul carierei de jucator, el a castigat turneele de simplu de la US Open (1968), Australian Open (1970) si Wimbledon (1975), a jucat finala Tour Finals (1978) si s-a impus la World Championship Tennis Finals (1975) si a castigat la dublu French Open (1971) si Australian Open (1977), jucand finale si la Wimbledon (1971) si US Open (1968) in aceasta proba. De asemenea, el a ridicat de patru ori Davis Cup (1963, 1968, 1969 si 1970), penultima finala a lui Ashe fiind castigata impotriva echipei Romaniei (5-0), din care faceau parte Ilie Nastase si Ion Tiriac.

Americanul a strans din tenis 1.6 milioane de dolari si a fost numarul 1 in clasamentul Harry Hopman (1968) si numarul 2 in ierarhia ATP (1976). El este considerat unul dintre cei mai buni tenismeni din istoria SUA si cel mai de seama reprezentant al jucatorilor de tenis de culoare. A fost introdus in International Tennis Hall of Fame in 1985, murind in 1993 din cauza Sindromului imunodeficientei umane dobandite (SIDA), dupa ce suferise aproape 15 ani de grave probleme cardiace si a luptat mai multi ani impotriva rasismului cronic din SUA si al apartheidului din Africa de Sud.