Tenisul nu va mai fi la fel! SCHIMBARI DRASTICE propuse de Patrick Mouratoglou intr-un turneu-reunire pentru jucatorii de top din ATP

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou lanseaza azi, 13 iunie o competitie amicala care ar putea schimba definitiv istoria tenisului.

Ultimate Showdown Series (UTS) se va desfasura in sudul Frantei, la Academia Mouratoglou intre 13 iunie si 12 iulie si se recomanda a fi ca un serial Netflix ale carui episoade merita sa fie urmarite consecutiv, fara pauze.

Competitia organizata de Patrick Mouratoglou va propune nume importante din circuitul ATP, printre care Stefanos Tsitsipas (6 ATP), Matteo Berrettini (8 ATP), David Goffin (10 ATP), Richard Gasquet si Lucas Pouille.

De ce acest demers pentru innoirea formatului de tenis? Pentru ca, in zilele noastre, oamenii care nu sunt pasionati de tenis, noteaza Patrick Mouratoglou, gasesc spectacolul adus de acest sport ca fiind foarte plictisitor.

"In primul rand, jocul e extrem de lent. Un meci de tenis e un maraton. Trebuie sa stai asezat si sa ai mancare la indemana pentru urmatoarele trei ore, daca nu mai mult. Iar sa-i ceri asta unui tanar de 15, 20, sau chiar 25-30 de ani.. nu se va intampla. Asa ca asta e o mare problema, care tine de format. E lung si e foarte plictisitor pentru un om care nu e fan al tenisului. Pentru un fan e in regula, pentru ca jocul insusi e suficient. Pentru mine, e ok. Pot sa ma uit la un meci de trei ore si sa fiu multumit. Dar pentru cineva care nu e un fan tenis, trebuie sa realizezi ca timpul in care nu joaca e mult mai lung decat timpul in care joaca. Iar cand nu joaca, fac chestia asta cu prosopul, bat mingea, aleg mingile... nimic nu se intampla, asta vreau sa spun. Dureaza atat de mult, oamenii asteapta mereu. Uneori nu e niciun break timp de aproape un set. Nimic nu se intampla, jucatorii sunt fazi. Comportamentul tuturor jucatorilor e la fel. Sunt cateva exceptii, dar in rest, toti se comporta la fel si nu arata nimic, nicio emotie," si-a inceput Mouratoglou discursul persuasiv.

"Deci azi, pentru un om care nu e fan tenis - si acum nici nu ma opresc sa vorbesc despre cat e complicat punctajul in tenis, cat de dificil e de inteles clasamentul - e un sport pe care ajungi sa-l refuzi de 20 de ori inainte sa-l intelegi. Asadar asta este scopul nostru, sa cream un format mai rapid, mai dinamic, mai surprinzator, mai similar cu modul in care oamenii consuma materiale video astazi.

Fac asta pentru ca tenisul are nevoie sa se reinventeze. Stiu ca suna maret, dar o sa explic de ce. Fanii tenisului imbatranesc. Baza de fani creste in varsta; nu am nimic impotriva oamenilor batrani, dar la un moment dat, orice baza de fani trebuie sa se innoiasca.

Apropo, oamenii imi spun asta in fiecare zi: tenisul era mai frumos inainte. Ok, si-i intreb de ce. Ei imi raspund pentru ca tenisul avea personalitati mai puternice inainte. Nu cred ca e adevarat. Cred ca avem personalitati grozave in tenis, dar nu cred ca mai indraznesc sa isi exprime emotiile si identitatea. Acum totul consta in a fi corect din punct de vedere politic mereu. Lucrul asta nu e distractiv pentru fanii noi ai tenisului.

Am eliminat de asemenea o mare parte din diversitate - diversitatea stilurilor de joc, a mixului dintre jucatorii experimentati si cei tineri, jucatoarele tinere ajungand in finalele de Grand Slam - nu mai avem aceste lucruri din cauza regulilor. Tenisul e incredibil, dar spectacolul unui meci de tenis e, cred eu, foarte demodat. Scopul nostru este sa obtinem ce e mai bun din sportul nostru," a declarat Patrick Mouratoglou pentru Sports Illustrated.