Pandemia de coronavirus transforma in spital cel mai mare complex de tenis din lume! "Suntem aici sa ajutam, trecem prin asta impreuna"

Pandemia de coronavirus schimba configuratia complexului in care se afla Arena Arthur Ashe, cel mai mare stadion de tenis al lumii (23,771 de locuri).

Complexul National de Tenis Billie Jean King gazduieste anual US Open, dar in contextul pandemiei de coronavirus acesta va fi transformat intr-un spital temporar cu 350 de paturi menit sa ajute la tratarea mai rapida a persoanelor bolnave, informeaza The Wall Street Journal.

Efectele raspandirii virusului SARS-CoV-2 vor ajunge in curand la apogeu in zona New York City, conform expertilor, iar din aceasta cauza primaria a decis infiintarea unui spital cu 68 de paturi pana si in Parcul Central al celui mai populat oras din Statele Unite ale Americii.

"Cea mai mare speranta a noastra este ca US Open sa aiba loc conform planului initial"



Purtator de cuvant al Asociatiei Americane de Tenis si proprietar al centrului de terenuri, Chris Widmaier a declarat pentru Sky Sports ca transformarea unei parti in spital va incepe de marti, 31 martie: "Suntem aici sa ajutam, nu incape discutie. New York este casa noastra si trecem impreuna prin aceasta situatie," a afirmat Widmaier.

US Open 2020 este programat sa aiba loc in perioada 24 august - 13 septembrie, iar oficialul turneului isi mentine speranta desfasurarii: "Cea mai mare speranta a noastra este ca US Open sa se deruleze conform planului, iar New York sa poata primi vizitatori din toata lumea in august," a adaugat Chris Widmaier.

Pandemia incurca planurile tenismenilor romani



"Urmarim in fiecare zi stirile, vedem situatia grava in care se afla Italia si speram sa nu ajunga si alte tari in aceeasi postura, desi Spania e foarte aproape. Este cumplit ca dintr-odata sa nu iti mai vezi parintii, bunicii, apropiatii, sa nu poti sa iti iei ramas bun de la ei, sa fie singuri in acele momente grele, iar tu sa nu poti face nimic. Pur si simplu, de neimaginat! Economia va fi grav afectata, ne gandim la toti oamenii care nu vor mai avea locuri de munca, toate persoanele care depind de un salariu lunar sau cei care au afaceri mici si sunt nevoiti sa le inchida... Este foarte greu," a declarat Florin Mergea pentru GSP.

"Zilele seamana foarte mult intre ele, petrecem tot timpul cu Noah, stam toata ziua prin curte profitand de vremea buna si facem tot felul de activitati la care el participa activ - chiar acum ii construim o casuta din lemn cu accesorii la care lucram de vreo doua zile deoarece este si el foarte implicat (rade). Dureaza mai mult cand ne facem treaba impreuna cu el, dar ne place la nebunie faptul ca este interesat, curios si ca vrea sa ia parte la tot. Apoi, cateva ore le dedic pregatirii mele fizice, nu stim cat va dura aceasta situatie, asa ca momentan fac mai mult exercitii de intretinere," a adaugat dublistul roman in acelasi interviu.

Pana acum, SUA a inregistrat oficial cele mai multe cazuri depistate pozitiv la coronavirus, 164,359, iar 3173 de persoane si-au pierdut viata pe fondul raspandirii virusului SARS-CoV-2. In Romania, 2245 de persoane au fost identificate contaminate cu noul coronavirus, care a provocat 69 de morti.