"Bai, cine e Jaqueline?" Modul HALUCINANT prin care au ajuns parintii sa o numeasca pe Jaqueline Cristian, liderul noii generatii a tenisului romanesc

Ocupanta locului 162 in clasamentul WTA, Jaqueline Cristian (22 de ani) este promisiunea tenisului romanesc feminin pentru urmatorul deceniu. In februarie la Cluj-Napoca, ”Jaq” a debutat cu succes in Fed Cup, castigand primul meci jucat vreodata pentru Romania, invingand-o pe Veronika Kudermetova, actualmente numar 40 WTA.

Intr-un interviu acordat pentru Adevarul, Jaqueline Cristian isi aminteste ca a hotarat sa aleaga o cariera in tenis inca de mica: "(n.r. s-a intamplat) la scoala, cand o profesoara, prin clasa a patra, a intrebat toti copiii: Ce vreti sa va faceti cand o sa fiti mari? Eu am spus: jucatoare profesionista de tenis ca Maria Sharapova," a povestit Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian: "Mai e mult pana sa ajung sa imi scot banii pe care i-au bagat parintii mei in tenis"

In legatura cu prenumele sau, rar intalnit pe teritoriul Romaniei, jucatoarea nascuta la Bucuresti a dezvaluit povestea din spatele acestei alegeri: "E o poveste interesanta: nu parintii mi-au pus numele, ci un unchi, care a murit acum cativa ani. Era ginecolog, iar mama a nascut cu ajutorul lui, la ora 1.00 dimineata. In seara aia, pe la 7-8, totul era ok si unchiul meu se uita la un documentar despre Jaqueline Kennedy (n.r. - sotia lui J.F. Kennedy, al 35-lea presedinte american). Apoi, in timp ce mama nastea, unchiul tot spunea „Hai, Jaqueline! Hai, Jaqueline!“ Mama se uita pe sala si intr-un final a spus: „bai, cine e Jaqueline?!“ Unchiul a zis: „fii-ta!“ A ramas Jaqueline."

Referitor la banii incasati de Jaqueline Cristian din turneele de tenis, estimati de site-ul oficial al WTA la $155,676, fosta numarul 1 la junioare in Europa a raspuns apasat: "E o minciuna totala! Bani netaxati. Tenisul e un sport foarte costisitor si pana sa ajung sa imi scot banii pe care i-au bagat parintii mei mai e mult. Dar e un inceput. Au fost momente in care ma duceam cu mama la turnee si ea manca un sandvis - daca il manca si pe ala toata ziua, iar eu mancam o friptura.

Stateam cu dezinfectante in masina, pentru ca mergeam cu masina la turnee din Croatia, Bulgaria sau Moldova, la hoteluri modeste. Au trecut tone de dezinfectat prin portbagajul nostru! Oriunde ne duceam, mama spala bai si prin camere ca sa fie totul ok. Dar am fost un copil foarte norocos, nu pot sa spun ca am dus lipsa de ceva. Nici nu pot sa spun insa ca am avut posibilitatea de a-mi lua orice si de a investi poate cat ar fi trebuit sa investesc in tenis si in mine. Dar nu am decat sa le multumesc parintilor pentru tot ce au facut. Parintii mei au facut foarte multe sacrificii, au stat mult timp separati, pentru ca ne permiteam doar ca eu sa merg cu mama si sa imi iau antrenorul. Si in continuare, ei sunt in spatele meu," a punctat Jaqueline Cristian.