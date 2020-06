Simona Halep, gest superb pentru antrenorii ramasi fara loc de munca! Ce donatie a facut jucatoarea de tenis

Anuntul ca Simona Halep ii va ajuta pe antrenorii din circuitul WTA care au ramas fara loc de munca, a fost facut chiar de Darren Cahill. Simona va dona un pachet compus dintr-o racheta de tenis si un echipament.

"Speram sa strangem bani din donatii pentru mai multi antrenori din circuit, care trec printr-o perioada grea acum, fiind afecatti de Covid-19. Simo a promis ca va contribui cu o racheta de tenis cu autograf si un echipament.", a fost mesajul lui Darren pe contul sau de Twitter.

Simona Halep se afla pe locul 2 in clasamentul WTA si a castigat peste 10 milioane de euro in perioada 2019-2020, conform revistei Forbes.

"Am avut senzatia ca am obosit, o tot am in ultima vreme. Au fost ani grei! M-am gandit si la retragere, sincera sa fiu, dar simt ca mai pot. Mai pot mult. De visat, nu ma impiedica nimic sa visez. Sunt foarte motivata sa merg inainte pentru al treilea grand slam, pentru a vedea cat mai pot sa fiu in top 10. Atunci cand voi iesi din top 10, cred ca o sa trag pe dreapta. Mai am, doi-trei ani cred ca mai pot sa joc!", a dezvaluit Simona in urma cu ceva timp.

We're hoping to raise some funds for a lot of the touring coaches that have been badly affected by Covid-19. The packages are amazing & we all promise to make it a great tennis experience. Simo said she will throw in a signed racket & @Nikecourt outfit to my package @Simona_Halep https://t.co/RfIy3cBdPH