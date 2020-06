Roger Federer nu va putea juca tenis mai devreme de inceputul anului 2021! Anunt de ULTIMA ORA despre starea elvetianului

Roger Federer a suferit o operatie la genunchi la inceputul acestui an.

Dupa analize suplimentare precedate de operatia suferita la genunchiul drept, cel mai titrat tenismen din istorie a declarat ca nu se va intoarce in circuitul ATP, indiferent daca in toamna acestui an se vor disputa turnee sau nu.

Ultimul meci oficial jucat de Roger Federer ramane semifinala pierduta la Australian Open 2020 in fata sarbului Novak Djokovic, scor 6-7, 4-6, 3-6.

7 februarie a fost data la care Federer a jucat cel mai recent meci de tenis, cand Roger si Rafael Nadal au jucat un meci demonstrativ pe stadionul din Cape Town, ocazie cu care au stabilit recordul mondial de asistenta la un meci de tenis: 51,954 de spectatori.