Cartonas galben Novak Djokovic si deget mijlociu aratat de Zverev pentru o pozitie de offside! :)) Cum au jucat fotbal cei mai buni tenismeni ai momentului

In aceeasi echipa cu Alexander Zverev, Dominic Thiem si Grigor Dimitrov, Novak Djokovic s-a bucurat de fotbal prea intens, in opinia arbitrei de centru, care l-a avertizat cu cartonas galben pe liderul ATP pentru ca si-ar fi dat jos tricoul de joc.

Toate acestea, la doar cateva secunde dupa ce Novak Djokovic i-a oferit un assist de mare finete bulgarului Grigor Dimitrov, care a finalizat cu succes, amintind de conationalul sau, Dimitar Berbatov.

Incidentul s-a incheiat cu Djokovic oferindu-i arbitrei un autograf tocmai pe cartonasul galben aratat de aceasta lui. N-a fost singura nazdravanie facuta de tenismeni pe terenul de fotbal, Alexander Zverev aratandu-i arbitrului asistent degetul mijlociu dupa ce acesta l-a surprins corect in pozitie de offside.

Scenes: Grigor scores, Novak took off shirt, got a yellow card, then Grigor did the same ????@josemorgado pic.twitter.com/9Bc5tcp5F6